VIDEO. Placares de doble fondo, "monstruo" y violencia: qué dijo "Shakira" sobre Milagro Sala

Mirta Rosa Guerrero es un nombre poco conocido pero aquellos que saben quién es llaman por su apodo: "Shakira". Y es que fue la mano derecha de Milagro Sala durante muchos años e incluso se tatuó la imagen de la dirigente social.

Pero anoche la mujer se destapó y prendió el ventilador en el programa PPT de Jorge Lanata. Es que Shakira, que supo agredir y se la vio en los famosos videos sacando plata del banco, detalló de forma pormenorizada el supuesto entramado de corrupción y violencia de Sala en Jujuy. Entre sus declaraciones más picantes se encuentra aquella en la que reveló que "la plata iba a su casa, ella tenía dos placards con doble fondo donde quedaba y se la contaban".

Guerrero trabajó durante 26 años con la líder del movimiento social y ahora es una "arrepentida judicial" que, si bien no lo dijo con esas palabras, sugirió que fue a la cárcel por ella, y que desde ese momento no habla con Milagro Sala, a quien la tildó de "monstruo".

Guerrero estuvo en la cárcel después de que su figura apareciera en un alevoso video que dejó en el centro de la polémica a la organización Pibes Villeros. Las imágenes, registradas el día anterior a la asunción de Mauricio Macri, retrataron a un grupo de personas -entre ellas Shakira- sacando 14 millones de pesos del Banco Nación de San Salvador de Jujuy. Fue investigada y condenada a seis años de prisión por "asociación ilícita y fraude a la administración pública". Luego de cumplir dos tercios de la pena, quedó en libertad condicional en octubre pasado.

Es por eso que ayer se despachó con Lanata y dejó frases picantes. Estas son las más saliente que disparó Shakira:

- "La plata iba a la casa de Milagro Sala. Directamente a la casa de Milagro Sala. La recibían, se la contaban. Ella tenía dos placards con doble fondo, era ahí donde quedaba la plata".

- "No son solo departamentos, sino la casa que ella dice que estuvo construyendo para los chicos que tuvieron problemas con la droga y para la rehabilitación... la casa es de ella. Se la construyó para ella. Y hasta se la construyó con cooperativistas de la obra ¡para ella!".

- "No se conformaba con esa que ya planeaba en el dique que quería una casa de campo. No se conformó con esa casa de campo que quería una al lado del agua: la otra casa estaba arriba, ella quería abajo".

- "Tenía seis meses una camioneta y ya le parecía vieja, había que cambiarla".

- "La primera vez que fuimos a ver al Papa, ella dice que fue una invitación, ponele que así fuera para ella, pero no puede haber una invitación para 16 personas, incluyéndolo siempre al marido de ella (Raúl Noro) y a su hijo (Sergio)".

- "Cuando partíamos, nos daban 10 mil dólares a cada uno. Al llegar a destino se los teníamos que devolver y ella nos daba un viático, un porcentaje para nuestros gastos".

"Dice que las tarjetas (de crédito o débito) quedan marcadas (..) Cuanto más grande sea su séquito, porque era eso de querer llevar a todo el mundo, era justamente para poder trasladar la plata para otro lado".

- "Tuvo la posibilidad de hacer el tratamiento, la felicito, ¿pero hacía falta que llevara tanta gente? Diez, once personas fuimos" (sobre la terapia con células madre por una enfermedad a la que se sometió el hijo de Sala).

- "Cuando no se conseguía la totalidad en primera clase, uno o dos iban para atrás. Pero después, todos en primera".

- "A ella le gusta todo lo que sea marca. Le vas a ver una remera puesta que tiene un bordado de un inca, ponele, y abajo es Cardón, Lacoste. Se compraba ropa de marca, la llevaba al textil y el textil le tenía que sacar el bordado y poner el nuevo bordado. De la misma forma los jeans que usó, el calzado que usó".

- "Milagro siempre fue violenta. Siempre. ¿Viste que ahora estamos con el feminismo y todo eso?. Ella es al revés. Ella saltó toda la vida a favor de los hombres y en contra de las mujeres. A mí me pasó, lo juro por Dios, que una vez estuve en su casa y me tiraron una colcha y me empezaron a pegar. Cinco hombres, fuerte, grande. Me pegaron piñas y patadas. Y ella mirándolo. Quería ver si yo resistía golpes".

- "Traté de que no me dolieran los golpes, lo juro por Dios. Era la bronca que tenía. La miraba a ella y ella se cagó de risa. Imaginate si eso me hizo a mí, que dejé a mi familia para trabajar con ella. Me podrás decir que podría haber decidido (hacer otra cosa), pero en aquella época no se podía decidir, no había trabajo. Yo tenía que pensar en mi familia".

- "Yo estuve con ella tantos años, le puedo dar fe de que ella no es lo que dice ser. Es un monstruo disfrazado de dirigente. Es un monstruo que a veces hasta ofende a los pueblos originarios".