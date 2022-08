Villarreal dio la nota y es el puntero en la Liga

Villarreal, con los argentinos Gerónimo Rulli y Juan Foyth como titulares, se impuso 2 a 0 ante Atlético Madrid, dirigido por su compatriota Diego Simeone, como visitante, y se colocó como uno de los punteros de la Liga de fútbol española, en la continuidad de la segunda fecha del certamen.

El mediocampista español Yeremi Pino (28m. ST) abrió el marcador para el equipo valenciano, dos minutos después se retiró lesionado reemplazado por el nigeriano Samuel Chukwueze, y el atacante Gerard Moreno (52m. ST) convirtió el segundo tanto.

En el equipo local fue titular el defensor cordobés Nahuel Molina, ex Boca, quien se fue expulsado con roja directa a los 48 minutos del segundo tiempo y, en la segunda parte, ingresaron sus compatriotas el mediocampista Rodrigo de Paul, ex Racing (16m. ST), y el delantero Ángel Correa, ex San Lorenzo (34m. ST).

Athletic Bilbao, por su parte, venció a Valencia por 1 a 0, como local, con un gol convertido por el mediocampista español Alex Berenguer, a los 42 minutos de la primera parte.

En el cierre del domingo Barcelona goleó 4-1 como visitante a Real Sociedad. Dos de los cuatro goles fueron de Lewandowski.

La fecha se cerrará hoy con Elche-Almería (15:00); y Girona-Getafe (17:00).