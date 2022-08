Hebe de Bonafini volvió a manifestar su apoyo a CFK: “Yo quiero que se salve de la cárcel”

Tras los incidentes que se registraron el fin de semana entre la Policía de la Ciudad y militantes que se concentraron en la puerta del departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió que todavía “queda un mes de batalla” y explicó que desea que la ex mandataria nacional “se salve de la cárcel”.

“Los chicos el otro día demostraron que el enemigo no iba a poder con ellos, y ahora el enemigo está furioso por eso, porque Larreta tiene que demostrar que es el peor, que es más duro que Macri, que Bullrich, para que toda esa gentuza que está ahí se quede conforme y lo voten. Tiene que demostrar que no nos quiere, que nos odia”, sostuvo.

Durante una entrevista que brindó a Somos Radio, consideró que “no es porque sí que la gente salió tanto a defender” a la titular del Senado, sino que lo hizo porque “hay personas que no tienen trabajo, que salen a vender a la calle” y “los jóvenes no tienen oportunidades”.

“Tenemos todo un mes de batalla, todos somos Cristina. Algunos dicen ‘todos con Cristina’ porque quieren que se vuelva a presentar (como candidata a presidenta). Yo lo que quiero es que se salve de la cárcel, de la condena, que me parece una cosa terrible, espantosa. Después, si se presenta o no es una cosa de ella, no se me ocurriría a mí decirle lo que tiene que hacer porque ella lo sabe, y muy bien”, agregó.

Por último, fue crítica con Alberto Fernández: “La gente quiere la unidad con todos, con los que nos gustan y con los que no. Eso va a ser muy difícil. Vos no te podés unir con un tipo que cada vez que abre la boca mete la pata. A mí no me vengan a hacer creer eso de que tenemos que ser todos buenos”.