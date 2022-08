El drama de Silvia Peyrou: “Mi vieja murió de lo mismo”

En el marco de una entrevista con el ciclo radial “Detrás de escena”, que se emite por AM 540, la actriz y ex vedette Silvia Peyrou, de 61 años, contó que enfrenta un cáncer de mama.

“Mi vieja murió hace dos meses por lo mismo. Hoy estoy bien y por eso recién me animo a contarlo por primera vez. Venía de hacer temporada con Germán Kraus en Las Grutas, me hice los chequeos generales y me apareció cáncer de mama. Me operé en plena pandemia y fue todo muy guardado porque no quería que se sepa”, aseguró.

Aunque está bien, dijo que al recibir la noticia “se me vino al mundo abajo porque estaba sin mi familia. Fue un flash, lloré, descargué y por supuesto que hice terapia tradicional”, además de otras alternativas. “Gracias a Dios que mi hijo estuvo a mi lado y es un ángel que me sostiene”, reveló.