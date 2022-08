Polémica por el vallado: Larreta recusará al juez, criticó a Cristina y dijo que "no nos vamos a correr de nuestra obligación"

Crece la tensión en medio de la orden judicial de sacar a la policía de la zona de Recoleta donde militantes K apoyan a la vicepresidenta Cristina Kirchner frente a su domicilio. En ese sentido esta mañana el Jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta redobló la apuesta y dijo que apelará el fallo y recusará al juez Roberto Gallardo tras la polémica decisión contra la Ciudad de Buenos Aires, a la que le ordenó retirar el vallado.

"No nos vamos a correr de nuestra obligación de brindar seguridad", precisó el funcionario, que además confirmó que mantendrá a la Policía en el barrio donde reside la ex mandataria, a quien le reclamó que “no siga incitando a la agresión y a la violencia, no siga echando nafta al fuego”.

Además, ante la prensa, el referente del PRO insistió con su mensaje a Cristina: "Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país. Está a la vista el modelo que usted defiende del que yo creo: es la búsqueda de la paz contra la profundización de la grieta, las agresiones, las antinomias. Es hora de que se ocupe de resolver sus problemas personales"

El jefe porteño además aseguró que "la violencia es el límite y nunca se combate con más violencia, al revés, es apelando a la paz social. El kirchnerismo, con sus declaraciones, incita a la violencia. Por eso tenemos que tener siempre mucha paciencia, templanza, aplomo para aislar a los violentos. No vamos a entrar en sus provocaciones".

Rodríguez Larreta, en tanto, criticó al magistrado que ordenó que se retire el vallado montado en las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta: "Obviamente apelamos el fallo y vamos a recusar al juez, porque nadie nos puede obligar a eludir nuestras obligaciones", al tiempo que afirmó: "Tenemos la responsabilidad y la autonomía que nos da la Constitución".

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, calificó a Gallardo como "un juez a la carta, funcional al kirchnerismo".