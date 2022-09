La respuesta de Florencia Peña a Érica Rivas: "Hoy no la llamaría por teléfono"

Ahora Florencia Peña habló de las diferencias de opinión que tuvo con su colega en la realización de la versión teatral de la exitosa comedia televisiva.

Recordemos que, la versión teatral de Casados con hijos se estrenará en enero de 2023 en el Gran Rex. Y en el mencionado espectáculo estará ausente Érica Rivas, quien se despidió de su famoso personaje, María Elena Fuseneco. Asimismo, desde la producción anunciaron que incorporarían un nuevo personaje en la historia de Dardo (Marcelo De Bellis). En este contexto y tal cual lo publicara este medio días atrás, la actriz Érica Rivas confesó: “No creo que asiste al estreno, me da mucha tristeza”.

Ante este cuadro de situación, Florencia Peña, quien sí estará protagonizando la comedia el próximo año, respondió: “Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté (Érica), lamentamos que no hubo acuerdo, hicimos mucho para que ella estuviera. Creo que Érica iba a ir por un lugar y Casados con hijos, por otro, pero no pudieron entenderse las partes”, aseguró la diva.

Más tarde, Peña admitió que toda esta polémica también la afectó: “Yo me sentí mal porque nosotros quedamos como si no nos importara nada, en Casados con hijos no hay ningún opresor, sino hay buena onda y una energía bien intencionada de hacer algo que le divierta a la gente, sin molestar nadie, sin joderle la vida a nadie, sin que nadie se vaya de la obra rasgándose las vestiduras porque estamos haciendo cualquier cosa”.

Asimismo, Florencia aprovechó para defender su postura y la del equipo frente a las fuertes críticas que dio su colega: “Somos demasiado artistas e inteligentes como para no darnos cuenta de que es otro momento. Cuando ella (Érica) empezó a hablar en distintos lugares, sentí como si ella nos hubiese dejado a nosotros... como que nosotros no entendíamos nada, que no estamos deconstruidos, que la deconstruida era ella y que a nosotros nos daba igual lo que hiciéramos”. Por otra parte,, la actriz se refirió al estilo de la serie y al personaje que interpretaba Rivas: “Casados con hijos critica al machismo, no es una serie literal. Justamente María Elena era el personaje feminista, que le bajaba a tierra a Pepe y le mostraba su machirulaje”.

Finalmente, Peña confesó: “Hoy no la llamaría, ahora no. Me parece que tiene que pasar un poco más de tiempo. Igual no me parece que nos tengamos que llamar. Pero no estoy de acuerdo con ella, eso no nos hace enemigas”. Por último, admitió que volvería a trabajar con ella en otro proyecto, ya que la consideraba una muy buena actriz.