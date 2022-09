VIDEO. Alerta en Barrio Norte: así se roban los medidores de gas mientras todos duermen

La delincuencia en La Plata parece no tener límite. A los ladrones de ruedas, de tapas de desagüe y los motochorros que se roban objetos de la puerta de los hogares, ahora se suman los que sustraen los caños de bronce de los medidores de gas, una modalidad que viene haciendo ruido desde no hace mucho y que no para de crecer.

Por supuesto, a partir de la sustracción de esas piezas, lo artefactos dejan de funcionar y los hogares damnificados se quedan sin ese servicio esencial. Eso fue lo que ocurrió esta semana en la cuadra de 10 entre 32 y 33, cuando una pareja, un hombre y una mujer, aparentemente jóvenes, procedieron con sigilo a la sustracción de los metales, seguramente para venderlos posteriormente en el mercado negro.

Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron el proceder delictivo para dejar al descubierto la forma de actuar de esta clase de malvivientes, que prefieren la noche, mientras todos duermen, para operar con mayor tranquilidad, y así, en unos pocos segundos y con unas pocas herramientas, hacerse de su botín.

Según los vecinos, no es el único punto del barrio en el que actuaron. "En la casa de sanitarios donde compré el flexible me dijeron que yo era la décima persona que se acercaba a comprar para reponer la pieza por robo".

"'Han venido de calle 9, de calle 10, siempre de Barrio Norte. Algún vecino de mi cuadra, con quien conversé, le estaba poniendo un candado a la puerta del medidor y una ventanita para tomar la lectura sin abrir', me ha dicho", afirmó el damnificado.