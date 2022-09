La tripera María Becerra se arrepintió de uno de sus tatuajes por Rusherking: contó sobre el significado que tiene en su pecho

María Becerra (conocida fanática del lobo) ahora se mostró arrepentida de un tatuaje referente a Game of Thrones que se hizo con un ex novio. Y todo parece indicar que fue junto a Rusherking.

Así, mostró el diseño que tiene en su pecho: “Dice ‘Shekh ma shieraki anni’ que es lo que Khaleesi le decía a Khal Drogo. Le decía ‘Sos mi sol y mis estrellas’. Una frase de amor por eso me la tatué”, dijo sobre el dibujo que está en idioma “Dothraki” y agregó: “En su momento, te voy a contar la verdad, me lo tatué con quien era mi novio, estaba en eso”.

Por otra parte, y para su consuelo, él también se tatuó: “Se hizo lo que decia Khal, ‘Yer jalan atthirari anni’ que significa ‘Eres la luna de mi vida’”. Con humor, cerró: “Menos mal que está en otro idioma”.

Asimismo, uno de los ex más conocidos de Becerra es Rusherking, quien ahora está en pareja con Eugenia la China Suárez. Ambas figuras se cruzaron la semana pasada en el evento de presentación de la serie Limbo, de Star+ donde María fue a cantar y la actriz como invitada.

Vale destacar que, la cantante de éxitos como “High” y “Automático” fue una de las primeras en llegar al lugar y pasó por la alfombra roja para posar ante las cámaras de los medios que cubrieron el evento. En tanto, la China fue la última en arribar a la presentación.

“Pienso que es una mega artista. La rompe. No sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música”, dijo hace poco la ex de Benjamín Vicuña al ser consultada por la presunta rivalidad con Becerra, quien actualmente está en pareja con el músico Rei: “Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie”.

Finalmente, recordemos que, María Becerra y Rusherking fueron una de las parejas más queridas de la música urbana. En diciembre del año pasado, después de que publicara furiosos tuits y dejara de seguirlo en redes, la intérprete de Mienteme decidió ponerle punto final a las especulaciones y confirmó el final de la relación. “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” había escrito la afamada artista.