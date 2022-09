VIDEO. Gorosito contó que habló con Pellegrino: "Los jugadores reclaman y tienen razón"

El triunfo 3 a 1 ante Independiente en el Bosque dejó mucho más que un Gimnasia puntero de la Liga Profesional. El Lobo, de gran presente en lo futbolístico que lo tiene como uno de los líderes -junto a Atlético Tucumán- del certamen a falta de 10 fechas para el desenlace, apagó un gran "incendio" con la victoria luego de las polémicas declaraciones de su presidente Gabriel Pellegrino, aunque claro, los hinchas no se la dejaron pasar en la cancha y respaldaron a los jugadores con aplausos, ovaciones y reconocimiento.

Pellegrino había generado un conflicto interno tras "ventilar" su enojo con los futbolistas por no concentrar en la previa del choque ante el Rojo, y hasta le dio con un palo al capitán del plantel, Brahian Alemán. Fue el propio uruguayo que trató de ponerle paños fríos luego del partido y prefirió el silencio "respetuoso" ante las cámaras.

A toda esta situación el entrenador Néstor Raúl Gorosito, quién ya había declarado y acompañado a la decisión de sus jugadores, volvió a tocar el tema este miércoles y contó que Pellegrino "estaba mortificado por lo sucedido".

"Estamos en una situación intermedia. Es incómodo y difícil cuando quien reclama tiene razón. Obro como DT pero mis pensamientos son de jugador y yo voy a serlo siempre. Hablé con Pellegrino, estaba dolido. Va a ir cuando pague y pueda hablar con todos. Es lógico", deslizó en diálogo con TyC Sports.

Y agregó: "Gabriel me dijo que no irá a Estancia Chica hasta que no pague, y me pareció algo lógico".

En cuanto a su estadía en el Lobo, Pipo confesó el cariño especial que le ha tomado a Gimnasia: “Me he encariñado mucho con el club. En este momento todavía hay muchas cosas que tenemos que hablar para definir el futuro. Hay que tener bien claro lo que pide y le conviene a cada parte".

Pipo declarando sobre Pellegrino: