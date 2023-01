VIDEO. Un ticket que lo mandó al frente: se enteró que era infiel, lo investigó y remarcó que "lo sospechaba"

En las redes sociales, todo se cuenta. Y es así que hasta se puede saber todo de las personas (o casi todo). Lo cierto es que una historia entre dos jóvenes, se hizo viral porque él "le fue infiel" a ella.

¿Cómo pasó esto?. Amaya, la dueña de la cuenta de TikTok y ex novia del muchacho, subió un video explicando como se dio cuenta que su novio, estaba con otra chica.

Según cuenta la protagonista, él le dijo que iba a salir con un amigo "por negocios". "Yo trabajaba y estudiaba entonces no estaba durante el día en la casa, entonces le dije que la pase bien. Ya estaba sospechando pero dije ‘no importa’”.

Mientras en su cabeza seguía la duda, pasó algo que realmente le llamó la atención: la aparición de un ticket en una reconocida casa de meriendas y comida a nivel mundial. “Decía café americano y un late deslactosado light. Entonces le mandé un mensaje y le pregunté con quien fue".

Otra situación, fue cuando le planteó si podía pasar a buscar a la joven por el trabajo, a lo que se le respondió que "si". Amaya relata que pasó media hora después y le mandó un mensaje: "Perdón, vino mi primo y nos fuimos a conducir su carro (coche) nuevo".

¡Pero hay mas! Llegó a su casa y se encontró con una conversación en la computadora, que estaba prendida: "Me metí y había una charla con una chica, que le decía ‘enseguida paso por ti, te amo’”. “Agarré el número de la mujer y cuando me atendió le dije ‘hola, habla la novia de ese wey’. Me pasó con él y cuando le hablé se cag...”, dijo.

Luego contó que el infiel la tenía agendada a ella como “Pancho”, mientras que a la amante la agendó por su nombre real, Ana. Todo terminó entre ellos, pero lo cierto es que Amaya, parece una buena detective.