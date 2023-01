Intento de motín tras el hallazgo de una interna ahorcada en el penal nº8

Momentos de tensión se vivieron ayer en el Penal de Mujeres N° 8 de Los Hornos, luego de que una interna fuera encontrada ahorcada dentro de su celda.

Según trascendió, fueron las propias compañeras de la víctima quienes, en horas de la mañana cuando despertaron, se toparon con el macabro cuadro de la joven colgada.

La situación perturbó a las internas quienes, de inmediato comenzaron a llevar adelante una serie de temerarias acciones orientadas a provocar un motín dentro de la cárcel. Pero el foco de violencia fue controlado y no hubo que lamentar ni víctimas ni heridos.

“No alcanzó a ser un motín. Fue una revuelta de las internas por el suicidio de un interna. La situación aconteció en una celda de seis chicas. Aparentemente, durante la madrugada, una de ellas se colgó y cuando se despiertan las compañeras la ven en esa situación. Al descubrir el hecho se generó un fuerte altercado compuesto por algunos focos ígneos y en su mayoría reclamos de vieja data. No se registraron heridos”, explicó una fuente policial.

En una serie de videos grabados por las presas desde el interior del Penal que se viralizaron en horas de la mañana en las redes se puede ver cómo este hecho derivó en distintos focos de reclamo y protestas de parte de varios grupos.

Concretamente, las internas incendiaron telas y se agruparon contras los ingresos a los espacios comunes, entre otras acciones destinadas a hacer oír sus reclamos.

Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario (SPB), las protestas e intento de motín fueron sofocados tras algunas horas, y al cierre de esta edición la situación dentro de la cárcel parecía transcurrir dentro de los parámetros normales.

Tras el hallazgo del cadáver de la reclusa se abrió una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”, en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción 6, a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien intentará establecer mediante la autopsia y demás diligencias ordenadas si se trató de “un suicidio, una instigación al suicidio o un homicidio”, añadieron los voceros.

Según fuentes judiciales, si bien hasta el momento no hay ningún indicio que permita concluir que se trató de un crimen, no se descarta ninguna hipótesis hasta no tener los resultados de las pericias.

Según los testimonios relevados, antes de irse a dormir, la fallecida, de nombre Andrea, cambió sus sábanas, y que esto (la muerte) pasó durante a madrugada, aunque sus compañeras de celda ni siquiera escucharon ruidos”.

Al despertarse, se encontraron con la mujer colgada con las sábanas lo que generó una situación de gritos y de nerviosísimo. Inmediatamente las autoridades pidieron asistencia médica y separaron a las internas, para proteger la celda.

Por el caso, tomó intervención además de la fiscalía, el Comité de la Tortura y la Policía Científica y se realizará hoy la autopsia en la Asesoría Pericial platense.