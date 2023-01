El olé del embajador de Irán a Letizia

Ayer, en una ceremonia oficial en el Palacio Real, el embajador de Irán en España, Hassan Ghashghavi, evitó darle la mano a la reina Letizia de Borbón, tras haber saludado con un abrazo al rey Felipe VI. La imagen se viralizó y generó discusiones en el país ibérico, donde muchos calificaron al gesto de “desplante”. Todo sucedió durante la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático, mientras los monarcas saludaban a cada uno de los representantes extranjeros, que estrechaban las manos de la pareja.

Sin embargo, cuando llegó el turno del delegado del régimen persa, saludó solamente a Felipe VI. Luego, frente a Letizia, se limitó a mirarla a los ojos e inclinarse llevándose la mano al pecho.

No se vio que Letizia reaccionara con sorpresa ni disgusto, ni tampoco se perdió la formalidad del acto, pero el gesto se volvió tendencia en las redes sociales.

Ante la lluvia de críticas, la embajada iraní emitió un comunicado en el que expresó que el saludo se basa en los principios ceremoniales de Irán y que se llevan a cada recepción en suelo extranjero. Además, aseguraron que al confirmar la asistencia del embajador, en el cargo desde 2019, ya habían avisado al área de protocolo de la Casa Real que el saludo a Letizia se haría frente a ella, pero sin estrechar su mano.

Desde 1979, en Irán está prohibido el contacto físico en público entre hombres y mujeres si no están casados o no integran el mismo núcleo familiar. Pero la prohibición no rige para el saludo entre dos hombres.