Universidades y comunas tendrán más recursos

El Gobierno modificó el Presupuesto de este año y dispuso incrementos en las partidas de la Anses y las universidades públicas. También habrá un refuerzo para la secretaría de Comercio Interior a cargo de Matías Tombolini.

En lo que respecta a las universidades nacionales, se distribuirán $14.025 millones, de los cuales la mitad serán discrecionales, es decir que no tienen destino aún. En tanto, la otra mitad, se repartirán entre 25 casas de estudios.

Se detalla que la UBA se beneficiará con $1150 millones, la Universidad de Lomas de Zamora con $580 millones, la Universidad de San Martín con $550 millones, la Universidad Nacional de Córdoba con $500 millones y la Universidad de José C. Paz con $500 millones. En el caso de la Universidad Nacional de La Plata recibirá unos 200 millones de pesos adicionales a lo que tenía previsto.

Por otro lado, uno de los que más fondos extra recibió es el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Al funcionario se le agregaron $2.400 millones para el control de precios, aunque no se aclaró el destino de los fondos.

Tombolini viene llevando adelante el plan de Precios Justos y comenzó polémicos controles sobre su cumplimiento que involucró al gremio de Camioneros y agrupaciones piqueteras. “El cumplimiento es mixto. Tomamos el último nivel de cumplimiento en góndolas de mayoristas y supermercados y en stock es del orden del 70%, en señalización del 77%, en los precios fijos del 98% y en el sendero de precios de un 88%. El desafío más importante es que el producto esté en la góndola”, señaló ayer el funcionario.

RENOVACIÓN

Tombolini anticipó que la secretaría trabaja en la renovación de Precios Justos. “Estamos trabajando para tratar de homogeneizar todo el acuerdo de precios. Si no tuvieras orden fiscal y acumulación de reservas no te podías sentar con ningún empresario. Hace seis meses todo parecía que iba a volar por los aires. Pero hoy están dadas las condiciones para acuerdos por plazos más largos y por rumbos más parecidos al descenso de la tasa de inflación que está buscando el Gobierno”, destacó.

“Es cierto que los precios siguen aumentando; no estamos conforme con el dato de 5,1% en diciembre y no se puede tapar el sol con las manos. Tuvimos una inflación del 94% y es algo que nos preocupa y ocupa. La solución no es mágica”, dijo en declaraciones radiales.

Por otra parte, y en el contexto del cambio de partidas presupuestarias, Massa sumó $7523 millones para su propio Ministerio, que tendrán destino a transferencias a municipios en el marco de distintos programas como “fomentos al desarrollo tecnológico”, “definición de políticas de comercio interior”, y “federalización del desarrollo energético sostenible y seguro y transición energética justa”. Cada uno de ellos se lleva un tercio del incremento en los créditos, que equivalen a $2400 millones cada uno.

A través de dicha readecuación del gasto, se destinaron desde la Jefatura $ 1.311.530.100 a gastos del programa Gobierno Abierto y País Digital, $ 426.000.000 al programa Innovación Administrativa y $ 952.000.000 al de Conectividad, Inclusión Digital y Formulación de Políticas de TICs.

Parte de esto recursos pueden ser transferidos a municipios o a las provincias.