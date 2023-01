Messi rompió el silencio tras conseguir la Copa del Mundo: "Sabía que Dios me iba a regalar un Mundial"

El capitán de la selección argentina Lionel Messi, campeón del mundo en Qatar, tuvo una charla mano a mano con el conductor de "Perros de la Calle", Andy Kusnetzoff, en donde relató todo lo que vivió aquella noche levantando el trofeo tan ansiado.

En una de sus primeras palabras, afirmó: "Se dio lo que tanto soñé y soñamos. Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía".

"Lo comentaba con los chicos y lo dije antes de que pase. Todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que podía llegar a pasar. Fue mucho mas de lo que imaginaba, que no era poco", remarcó. "Estábamos haciendo todo para que se de. Tenía una tranquilidad muy grande. Supe manejar muy bien la ansiedad de que llegue el partido. Estaba muy tranquilo", sumó.

En esta misma línea, manifestó: "Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, es como que estás ido, disfrutando. No podés creer que al final lo conseguimos. Decís ya está, se terminó, se me dio. Conseguí todo con la Selección, como siempre lo soñé. Era cerrar mi carrera de una manera única. Nunca imaginé que iba a ser de esta manera, llegar a ese momento fue lo máximo".

En cuanto a un repaso por años anteriores, donde Lionel se veía frustrado por no conseguir títulos con la Argentina, no dudó en recordar: "Había recibido muchísimas críticas de todos los colores y yo sabia que mi familia sufría al igual que yo, por las cosas injustas que creo que se dijeron hacia mi persona, que sobrepasaba lo futbolístico".

En la previa del final que definió todo, donde se hizo cargo Gonzalo Montiel, el ex lateral de River, Messi reveló que es lo que le dijo: "Hacelo, terminalo acá, no la estiremos mas (risas)".

A su vez, el actual jugador del PSG señaló: "No volví a ver la final. Si resúmenes, jugadas, festejos de la gente. Los 90 minutos no los volví a ver, ya está".

En medio de sus declaraciones y ante la consulta sobre que hubiese pasado si Diego Maradona se hacía presente en Lusail, él confesó: "Yo creo que si hubiese estado, me la hubiese entregado él (por la copa). Desde arriba, tanto él como mucha gente que me quiere y quiere el bien para mi, hacia fuerza para todos en general. Sobre todo en este mundial y con la canción que fue un boom para todo el mundo, creo que si, que desde arriba estaba empujando".

Luego, el 10 relató el momento del beso al trofeo de la Copa del Mundo antes de la entrega oficial: "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba y me decía 'vení, agarrame'. La vi que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé", contó.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, aseguró que la conquista del Mundial Qatar 2022 "cierra el círculo" de su carrera deportiva, que a sus 35 años transita la etapa final, con una impresionante estadística de 1006 partidos, 794 goles, 42 títulos y 78 premios individuales, entre ellos, 7 Balones de Oro.



"Lo había dicho años atrás: sabía que Dios me lo iba a regalar, que lo tenía reservado para mí. Si hubiera podido elegir un momento para ganarlo, hubiera sido este. El Mundial cierra el círculo de mi carrera profesional", cerró.