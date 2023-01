VIDEO. Conmoción por la muerte de un nene de 12 años en La Plata: denuncian "mala praxis"

Un niño de 12 años murió este lunes en su casa de Tolosa y la familia denuncia mala praxis. El hecho comenzó cuando Rodrigo, que tenía síndrome de down, presentó malestar y lo llevaron al hospital.

Tenía dolor de panza, vómitos y diarrea, según explicaron a este diario sus familiares. Fue llevado al Hospital Gutiérrez el domingo a las 16 hs por su madre, Gabriela, pero “lo mandaron a la casa diciendo que era gastroenteritis”.

A horas de la noche, el malestar continuó y lo llevaron al Hospital de Niños de La Plata: “Y lo mandaron de nuevo a su casa”. En ninguna de las dos instituciones médicas le indicaron estudios, solo pidieron que se cuide con las comidas. Esta mañana, a las 8 hs, el menor perdió la vida en su casa.

El indignante caso llevará una ardua investigación para determinar cuáles fueron las causas de su deceso: “No sabemos si fue de dolor o de qué”. La familia se encuentra en el hogar, con presencia policial, a la espera del forense que, habiendo pasado casi 8 horas “todavía no vino”.

Su hermano de 2 años no presentó síntomas similares o malestar en alguna parte del cuerpo.

La palabra de la madre

Gabriela contó que durante las primeras horas “lo veía mal” así que decidieron llevarlo con el papá al Hospital Gutiérrez. “Me dijeron que estaba deshidratado, me preguntaron cómo vomitaba y me mandaron a mi casa. Me dieron una sales, que le dé un poco de agua y que, capaz, era algo que comió”, relató.

Al volver a la casa, el niño pidió agua “pero el dolor de panza seguía y estaba pálido”. Durante horas de la tarde, “el vómito ya era negro y lo llevamos a Hospital de Niños”.

Puesto que por su patología, debía usar pañal, al llegar al Hospital de Niños se ensució y tuvo que bañarlo ahí, mientras esperaba a ser atendido. “Me preguntaron qué pasaba y no me quería ir, quería que quede internado porque no lo veía bien”, agregó.

Hoy a la mañana, Gabriela estaba durmiendo porque pasó toda la madrugada despierta y se levantó su marido. “Cuando me desperté, lo encontré así. Le dije a mi marido ‘no sé si está durmiendo mucho o qué’. Fuimos al Hospital para que esté mejor. Esto no lo puedo creer”, contó entre lágrimas.

Como se mencionó, ningún otro integrante de la familia presentó síntomas similares y en ninguno de los dos centros médicos a los que asistió “le hicieron estudios”.

“Yo lo veía mal, se me desmayaba. Tuve que pedir (en el Hospital Gutiérrez) una silla de ruedas porque se me caía y no quería volver a mi casa. Ellos me decían que estaba bien, que era por la deshidratación. Me mandaron a mi casa y pasó esto”, describió la madre de Rodrigo.

El padre del menor fue a radicar la denuncia y luego, irán a pedir explicaciones a los hospitales. Solo piden “que se hagan cargo y me digan por qué me dieron este remedio. Yo lo llevé para que vuelva bien, no para que pase esto”. En la comisaría 6ª, la causa quedó caratulada como "averiguación de causales de muerte".