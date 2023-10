Un documental de Netflix cuenta todo sobre la crisis global de los cigarrillos electrónicos

El gran vapeo: auge y caída de Juul (Big Vape: The Rise And Fall Of Juul), una serie documental de cuatro partes dirigida por R.J. Cutler y como era de esperarse, se está volviendo en uno de los contenidos más comentados en streaming y en una de las producciones más vistas en la plataforma.

Este documental recorre el desarrollo y la comercialización del cigarrillo electrónico Juul, su ascenso meteórico y su posterior caída debido a la controversia generada por el uso de su producto por parte de adolescentes.

Este nuevo título se basa en el libro de 2021 del mismo título, escrito por la periodista Jamie Ducharme, quien también aporta testimonios para el desarrollo de esta historia junto a expertos, inversores en Juul y ex empleados de la compañía. Los cofundadores de Juul, Adam Bowen y James Monsees, se negaron a participar en las entrevistas, aunque se incluyen materiales de archivo de conversaciones pasadas con ellos. Por su parte, los fundadores de Juul, Adam Bowen y James Monsee, ambos graduados de Stanford, tenían la ambición de crear un producto de nicotina menos dañino que los cigarrillos convencionales. Su objetivo era “borrar los cigarrillos combustibles de la faz de la tierra”. Sin embargo, la empresa se encontró en medio de una tormenta de controversias, especialmente en lo que respecta a los riesgos para la salud que sus productos podrían representar.

Asimismo, el documental en cuestión también trata uno de los errores más críticos de Juul: la comercialización de sus productos a los millennials. Esta estrategia de marketing resultó en una serie de casos de daño pulmonar crítico entre los jóvenes fumadores. Además, la serie destaca que algunos de estos casos probablemente fueron causados por acetato de vitamina C, una sustancia encontrada en el mercado negro.

Para finalizar, bueno es saber que, Cutler, el director de este documental, se asegura de presentar una narrativa equilibrada al incluir una amplia gama de opiniones. Entre los entrevistados se encuentran David Pierce, un exreportero de tecnología; Allen Gladstone, un ex reclutador de talento para Juul; Meredith Berkman de Parents Against Vaping E-cigarettes (PAVE); y expertos en tabaco como Robert Proctor y Cheryl Healton.