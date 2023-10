VIDEO.- Inclusión y lucha, las bases del primer club LGTBQ+ de La Plata: su historia

La comunidad LGBTQ+ de La Plata ya cuenta con su primer club deportivo bajo la denominación Tordos LP. Cansados de la discriminación y la violencia en el ámbito deportivo, un grupo de personas tomó la posta y decidió constituir un espacio dedicado de lleno a la actividad deportiva pero que también funcione como un lugar de encuentro de las diversidades, en donde todos los participantes "puedan tener voz y voto" más allá de la orientación sexual elegida.

Tordos LP funciona desde hace dos meses en el Club Gutemberg de 65 entre 4 y 5. Prácticamente todos los días de la semana copan el polideportivo que lleva el nombre del "Dr. René G. Favaloro" para practicar, por ahora, fútbol y vóley. Pero van por más disciplinas y además persiguen en anhelo de obtener la personería jurídica para contar con el marco legal institucional en el propósito de seguir creciendo.

En diálogo con EL DIA, Alejandro, uno de sus integrantes, contó que "Tordos LP nace a partir de la necesidad de generar un espacio para la comunidad LGBTQ+. Con ideas y charlas, nace hace dos meses esta propuesta destinada a toda la gente mayor de 18 años. El objetivo es que sea un espacio de encuentro de práctica deportiva para la comunidad LGBTQ+".

Con la propuesta buscan "que las personas que se acerquen tengan la libertad de poder expresarse, sociabilizar y practicar un deporte". "Tomamos el deporte como eje para esta convocatoria", indicaron.

Tras varias semanas de actividad y mientras cada día suman nuevos integrantes, expresaron que "a corto plazo tenemos el objetivo de constituirnos como asociación sin fines de lucro".

En ese sentido, Leandro, otro miembro de la flamante institución, señaló que "la importancia de constituirnos como una asociación sin fines de lucro tiene que ver con obtener la personería jurídica para generar obligaciones y derechos".

"Es importante porque en base a eso vamos a poder representar a Tordos LP hacia afuera y poder adquirir otras cuestiones elementales con otras instituciones públicas o privadas. Tener un encuadre legal genera cierta responsabilidad para las personas que integramos el espacio y transparencia de cara a los organismos de control", explicó.

El deporte como lugar de integración: “La idea es sentirnos parte”

Mientras buscan constituirse como institución oficial, sostuvieron que, con Tordos LP, "la idea es sentirnos parte". "Tenemos personas héteros practicando con nosotros. El punto acá es el encuentro. El deporte lo practicamos todos los días. Nos sentimos acompañados, compartimos un mate, una merienda. Lo importante es generar vínculos", afirmaron.

Leandro planteó que "en el espacio de nuestra comunidad somos personas que hemos transitado distintas cuestiones en donde a veces el deporte ha sido un poco expulsivo, teniendo prácticas violentas y discriminatorias". "Entonces entendemos que para partir de algún lado necesitamos encontrarnos para poner en tensión esto y poner sobre la mesa que somos diversos", añadió.

"A partir de las prácticas violentas y discriminatorias se pensó en un espacio sin discriminación, sin violencia, pensando en la comunidad LGBTQ+, donde todos y todas tengamos palabra, tengamos voto y podamos practicar el deporte", subrayó.

Desde un punto de vista de la igualdad y la pluralidad en la diversidad, afirmó que "los cantos discriminatorios y ofensivos no van más. No pasar la pelota por cierta orientación sexual no va más. Acá somos todos y todas iguales".

En su tarea de integración de las diversidades, afirmaron que "es importante que conozcan el espacio”. “Hoy somos 70 chicos y chicas que forman parte de la institución y ninguna ha abandonado”. “Más allá de la habilidad deportiva, lo importante es divertirse, disfrutar del deporte como recreación. Lo importante es que Tordos LP se constituye como el primer espacio para la comunidad LGBTQ+ y que contamos con apoyo de los sponsors. Esperamos a todos y todas más allá de la orientación sexual, de la franja etárea. Es un espacio abierto a toda la comunidad.