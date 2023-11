Ordenan la detención del concejal massista y allanaron su vivienda

El juez en lo penal Guillermo Atencio ordenó ayer la detención del concejal platense Facundo Albini, así como también la de su padre, Claudio Albini, exsubdirector del Personal de la Cámara de Diputados bonaerense y de otras 16 personas en el marco de la causa por estafas y asociación ilícita en la que fue ordenada la prision preventiva de Julio “Chocolate” Rigau. Además, fueron allanados los domicilios de los Albini, uno ubicado en 28 E y 496 y otro en la calle 28 bis esquina 458. También de los otros 16 imputados, según consignaron fuentes judiciales y policiales.

La defraudación con fondos de la Legislatura bonaerene que se investiga sería de alrededor de 800 millones de pesos.

Las detenciones habían sido solicitadas por la fiscal Betina Lacki días atrás como también la de los titulares de tarjetas bancarias, supuestos empleados ñoquis, con las que Rigau hacía extracciones millonarias en distintos cajeros bancarios de la Ciudad.

La orden de detención impartida por el juez platense fue fundamentada, entre otras cuestiones, aparentemente por los chats obtenidos en el teléfono de Rigau a través de los peritajes. En una de esas conversaciones, “Facu” -que se supone que es Albini hijo- le recrimina al puntero político textualmente :”Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto y a la amistad que tenemos. No quiero terminar mal con vos, pero no quiero que me tomes por idiota, pero me estás faltando el respeto a mí”.

Además, la Justicia habría descubierto en otros chats que tuvo Rigau con titulares de las tarjetas la logística de los cobros. En uno de ellos se mencionaría a Claudio, quien se presume que es Albini padre, el ahora exfuncionario de la Legislatura bonaerense.

Rigau, por ahora, es el único con prisión preventiva y ahora la fiscalía agravó su acusación por el delito de asociación ilícita.

Partícipes necesarios

Respecto a los 16 titulares de las tarjetas de débito utilizadas por Rigau para las extracciones el juez entendió que son “partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública”.

En cuanto a los Albini y “Chocolate” el juez consideró como elemento probatorio las conversaciones vía chat en las que se aluden las rendiciones de dinero que debían hacer, las extracciones y los comprobantes. En una de ellas, Facundo Albini expresa a Rigau: “Julito te jodo por lo siguiente, me están pidiendo el recibo de sueldo, mándamelo por whatsapp nomás yo me encargo...”, “...lo puedo presentar más tarde, pero tengo que hacer la declaración a la mañana ocho y media, ¿yo cuando estaría cobrando más o menos? ¿ y cómo es? ¿a qué me dedico? ¿mantenimiento? ¿qué mierda es lo que estoy haciendo? ...”.

En otro chat que “Chocolate” envío el 18 de agosto pasado a un tal “Chispa”, le advierte: “Negro negro negro negro negro, escuchame una cosa, ehhh... que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó como venía... como venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

Junto con la detención ordenada, el juez Atencio impuso la inhibición de las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas de crédito de los Albini y el secuestro de sus teléfonos.

ALLANAMIENTOS

Sumados a los allanamientos de los Albini, anoche se llevaron a cabo otros 16 en simultáneo a los domicilios que corresponden a todos los imputados. Esto incluye a los empleados “fantasmas” que cobraban ese dinero del Estado provincial, de quienes también se solicitó el arresto.

Facundo Albini es concejal del Frente Renovador y acaba de ser reelecto en la lista que encabezaron Sergio Massa, Axel Kicillof y Julio Alak, como intendente.

En tanto, Claudio Albini fue subdirector de personal en ese órgano legislativo, un rol clave para llevar a cabo el presunto plan delictivo que, según Lacki, lideraba junto a su hijo.

La defensa del clan había pedido la eximición de prisión, pero fue denegada por la Justicia.

A pesar de eso, esperan que la Cámara de lugar a un recurso de apelación donde plantearon la nulidad de la causa, algo que ya habían hecho con un hábeas corpus que fue aceptado por los jueces Alejandro Villordo y Juan Benavides. Ambos irán a un jury donde se pedirá su destitución.

El juez Atencio dispuso la detención de Graciela del Carmen Anivarro, Raúl Boragina, Marisol Correa, María Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Teodomiro Falcón Ramírez, Raúl Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belén, Ricardo Mario Maroni Sánchez, Ramón Alberto Sosa y Paula Alejandra Valdata, según documentos del caso.

Efectivos de la Policía Federal allanaron dos domicilios de los Albini