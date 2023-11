Estudiantes vs Defensa y Justicia: crecen las chances de que la final de Copa Argentina se juegue en la Provincia de Buenos Aires

Ni Mendoza, ni Santiago del Estero. Los organizadores ya dieron el visto bueno para que el partido de la final de la Copa Argentina, que disputará Estudiantes ante Defensa y Justicia, se juegue en un estadio de la Provincia de Buenos Aires. Y todos los cañones apuntan a que sea en Lanús, el mismo en el que ayer el Halcón eliminó a San Lorenzo.

Otra opción que se maneja es la cancha de Racing, pero todo se da en base a especulaciones por estas horas. Lo cierto es que la última palabra la tendrán las autoridades del certamen, que deberán definir además la fecha, que sería entre el 6 y el 13 de diciembre, y el horario, todo en conjunto con los encargados del operativo policial.

El estadio de la final de la Copa Argentina

Los motivos por los cuales crecieron las chances de que el partido decisivo de la Copa Argentina se juegue en una cancha de la Provincia de Buenos Aires radica en que al quedar afuera el Ciclón los organizadores entienden que llevar el encuentro a una provincia lejana no sería ventajoso. Si bien Mendoza ya se había asegurado ser la sede de la final, sabe que el estadio Malvinas Argentinas le quedaría "grande" ya que no sería de atractivo para los mendocinos el choque Estudiantes vs Defensa y Justicia.

Si bien por estas horas se negocia el escenario, se supo que tanto el Pincha como el Halcón habían pedido que se juegue en un reducto cercano a ambos clubes. Y ya las autoridades trabajan para definirlo lo antes posible dentro del territorio bonaerense, según pudo averiguar este diario.

Como quedó dicho, Lanús es el que tiene las chances más grandes, pero no se descarta el Cilindro de Avellaneda. Por otro lado, algunos hinchas de Estudiantes -y hasta algunos dirigentes- especularon con que se dispute en el Amalfitani de Vélez, por ser en el que dio la vuelta en el 2006 en la recordada final frente a Boca, con goles de Sosa y Pavone, pero no hay posibilidades. ¿Por qué? La razón en sencilla: en CABA existe una legislación en la que no se permiten jugar partidos con dos parcialidades por lo que está descartado, al igual que el Monumental y la Bombonera.

La fecha, otro problema

En tanto, tal como se informó en la edición impresa de EL DIA de este viernes, si el Pincha no se clasifica a los cuartos de final de la Copa de la Liga le van a ofrecer jugar antes pero su decisión estará relacionada al estado físico de Santiago Ascacibar y Gastón Benedetti, además de ganar más tiempo para que Pablo Piatti se siga poniendo en ritmo de fútbol.

De esta manera otra vez empieza una pulseada para saber la fecha y la hora. La próxima semana, una vez que se definan los cuartos de final de la Copa de la Liga quedará resuelta la final de la Copa Argentina.

La otra fecha que se maneja es una semana antes, es decir el miércoles 6 de diciembre. En principio Estudiantes va a opinar que se mantenga la inicial por el tema de sus jugadores lesionados.