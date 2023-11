Elecciones en la UNLP, entre la “hazaña” de Franja Morada y el retroceso del peronismo

Las duras derrotas de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en Medicina y de La Cámpora en Artes, dos facultades con gran peso electoral. La consolidación de Franja Morada, que logró retener con holgura las 10 (de 17) unidades académicas que ponía en juego. Y el avance de La Mella (Patria Grande, la agrupación de Juan Grabois que a nivel nacional integra Unión por la Patria). Con esos tres datos salientes terminaron el viernes las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) , donde ayer muchos se permitían hablar de una auténtica “hazaña” reformista frente al retroceso de un peronismo que (dividido y con distintos nombres en cada facultad) hoy encuentra refugio en Humanidades y Periodismo.

Sin dudas, el batacazo electoral de este año llegó desde Medicina. En la facultad más populosa de la UNLP hubo que esperar hasta la madrugada del sábado para confirmar lo que en la tarde del viernes ya era rumor: la victoria de Viento de Abajo (Patria grande), que con 6.902 votos desalojó de la conducción estudiantil de 120 y 60 a los peronistas de Remediar, que cosecharon 5.861 sufragios y se quedaron con el consejero por la minoría.

Por su volumen electoral y lo que representa en la comunidad académica, el de Medicina fue uno de los cambios más relevantes en estos comicios en los que se eligieron autoridades de los centros de estudiantes y representantes en los órganos de cogobierno.

En total, se pusieron en juego 17 bancas para representar al claustro estudiantil en el Consejo Superior de la UNLP (una por cada facultad), y 85 representaciones para los Consejos Directivos de las 17 Unidades académicas de la Universidad. Son cinco por facultad. Si la segunda minoría llega al 20% obtiene una banca y quedan cuatro para la primera minoría (ver gráfico aparte). Allí “co gobiernan” con representantes del claustro de profesores, docentes, y nodocentes.

Además, se definió la titularidad de los Centros de Estudiantes.

Ya sin Medicina en su poder, solo Humanidades fue motivo de festejo para la JUP (un armado del que participan sectores que reportan al concejal Guillermo “Nano” Cara; Conapla; al exCámpora Marcel Aguilera, un funcionario de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad que enfrenta en Periodismo a la agrupación Rodolfo Walsh, base política de Florencia Saintout; y a Jerónimo Guerrero Iraola, funcionario de la Defensoría del Pueblo bonaerense).

Distanciada del kirchnerismo duro, a la Juventud Peronista le quedaron, además, la mencionada minoría en Medicina, en Veterinarias e Informática (dos de las 10 facultades que retuvo Franja Morada).

La elección estudiantil también fue mala para La Cámpora, que perdió Artes a manos de La Mella (con quien comparte la presidencia de la Federación Universitaria de La Plata) y sólo conservó Periodismo, revalidando así su histórica hegemonía en la facultad del Bosque.

Los kirchneristas sufrieron un duro golpe en Exactas, donde gobernaron hasta el año pasado a través de El Colectivo Estudiantil. Pero en las elecciones que terminaron el viernes, tuvieron que conformarse con el consejero por la minoría, ya que Franja Morada retuvo cómodamente con el 83% de los votos.

Ese solo dato permitía hablar a los observadores de la política universitaria de una elección histórica para la agrupación reformista, que además conservó sin sobresaltos Derecho, Agronomía, el Observatorio, Ingeniería, Veterinarias, Informática, Arquitectura, Económicas y hasta Psicología, donde al cabo de una reñida pelea se impuso a un frente integrado por alumnos que militan en La Cámpora, La Mella, el Miles y el PCR, entre otros.

Otro dato permite dar cuenta de la muy buena performance de los morados: se hicieron con 41 de los 85 consejeros directivos en disputa. El resto se repartieron entre La Mella (12), la JUP (7), La Cámpora (6), independientes, la izquierda y agrupaciones que a nivel nacional se referencian con el oficialismo.

Frente al poderío de Franja Morada, el debilitamiento de La Cámpora y la JUP. Pero también el crecimiento de La Mella, que si bien cedió Trabajo Social al Miles (latinoamericanistas), se hizo con la estratégica Medicina y Artes, desalojado de la conducción, precisamente, a las dos expresiones más fuertes del peronismo.

Un último dato arrojaron las urnas de la UNLP. En un año marcado a fuego por las elecciones presidenciales, la política partidaria no parece permear en el claustro estudiantil: no sólo porque la ola reformista fue más fuerte que el peronismo y la izquierda atomizadas, sino también porque no hubo ni rastros del fenómeno libertario que a nivel nacional lidera Javier Milei, sin representación en la Universidad.