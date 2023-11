"Te voy a arrancar la cabeza": Felipe Melo recordó un roce picante con la Brujita Verón

El experimentado defensor de Fluminense Felipe Melo recordó un roce con Juan Sebastián Verón. En una entrevista con TNT, confesó: "Una vez antes de jugar con Argentina, voy le digo a (Juan Sebastián) Verón: 'Vos mi ídolo'"

Lo que sorprendió a Melo fue la respuesta del ídolo Pincha: "Él agarra y me dice: "Qué mi ídolo, la conch... de tu madre, te voy a arrancar la cabeza".

"En el partido tiene que ser así. Después vino a hablar, ah Felipe y todo eso"

En otros tramos de la entrevista, Melo pidió para que Germán Cano sea convocado a la Selección Argentina. "No entiendo qué pasa con Scaloni, jugué con él, es un gran chico. Pero el fútbol es momentos y Cano es uno de los mejores de Argentina, es el mejor después de Messi. Hay que llevarlo, darle la oportunidad. Aunque sea un amistoso. Hay que llamarlo, es un jugador que está haciendo mucho".

FELIPE MELO: "AMO EL MUNDO BOCA"

Melo expresó su amor por Boca Juniors y reconoció su grandeza, luego de coronarse campeón de la Copa Libertadores en la final que ambos equipos disputaron en el estadio Maracaná.

"Amo el Mundo Boca. En Argentina soy hincha de Boca, así que fue un partido especial para mí. Tuve que tener cuidado con las emociones y el corazón", aseguró en declaraciones al canal ESPN.

"Estoy muy contento por haber sentido el cariño de la hinchada de Boca y por ganar el título con Fluminense, que se lo merecía", reconoció.

Consultado por el masivo apoyo de la hinchada de Boca en el Maracaná, el defensor concluyó: "No me sorprende, me lo esperaba. Sabía que iba a ser así porque Boca es grande".