Estudiantes vs Boca por la semifinal de Copa Argentina: cuándo se jugaría y en qué sede

Luego de conocer al rival que enfrentará en una de las semifinales de la Copa Argentina, que será Boca, el ganador de la llave que protagonizó con Talleres de Córdoba , Estudiantes se prepara para llegar al máximo. Tras 14 años de espera, el Pincha vuelve a otra semi y mientras deberá disputar varios encuentros por la Copa de la Liga.

Estudiantes venció a Huracán y logró romper todas esas rachas y recuperar su horizonte. Por ahora, la fecha para enfrentarse a Boca por una de las semifinales de la Copa Argentina se planifica para una fecha FIFA, luego de la final de la Copa Libertadores que disputará el Xeneize ante Fluminense el próximo sábado 4 de noviembre en el Maracaná. Por eso mismo, la fecha que se evalúa es el 17 de noviembre.

Asimismo, sobre la eventual sede que albergará a una de las semifinales, se postulan el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Cabe aclarar que para esta instancia y la final, el certamen más federal que tiene el país, contará con VAR.

La AFA confirmó que habrá VAR en semifinales y la final

La organización de la Copa Argentina decidió implementar el sistema VAR para los partidos de semifinales: Boca-Estudiantes y San Lorenzo-San Martín de San Juan, y la final del certamen. La falta de la herramienta tecnológica en el torneo federal fue tema de discusión en varios de los partidos de los cuartos de final.

Los últimos dos hechos, que empujaron a la organización a implementar el VAR, fueron el gol de Huracán que no se convalidó suponiendo que la pelota no entró y, en el partido Boca-Talleres de Córdoba, la mano en el área del defensor de la "T" que el árbitro no vio y era penal. Por ello, en la organización del certamen están decididos a afrontar el costo que genera la implementación del VAR dado que ayuda el hecho de que los partidos se jueguen en sedes con infraestructura suficiente para incorporarlo.

Cómo llegaron ambos equipos a la semifinal

El cruce entre Estudiantes y Huracán tuvo un arranque frenético con llegadas de peligro en ambos arcos. Jugando un muy buen primer tiempo (allí anotó los goles de Ezequiel Muñoz y de Santiago Ascacibar), Estudiantes derrotó merecidamente a Huracán 2 a 0 y accedió a las semifinales de la Copa Argentina. El Pincha volvió a jugar bien después de varias y eso generó conformismo generalizado, especialmente en los siete mil hinchas que lo acompañaron al Parque Independencia de Rosario.