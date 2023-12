Kicillof ante la militancia: "En los momentos difíciles hace falta más que nunca un Estado presente"

Luego de haber asumido y brindado su mensaje ante la Asamblea Legislativa en la Cámara de Diputados provincial, Axel Kicillof se dirigió hacia Plaza San Martín para hablar con la militancia que lo esperaba desde el mediodía. Allí, el mandatario tomó la palabra luego de la vicegobernadora y reconoció que "aunque el pueblo eligió un Gobierno nacional de otro signo, el peronismo siempre es democrático".

En ese sentido, ante un gran número de militantes que se encontraba en la plaza, resaltó: "Algunos pregonan que no hay plata en ningún lado, pero en la Provincia si hay plata, el problema es que la tienen pequeños sectores". Acerca del "plan motosierra", acusó: "No se dijo que van a ser aquellos que necesitan todo y no les sobra nada los que van a perder, así que a la espera de esas medidas decimos, en Buenos Aires vamos a dedicarnos a los sectores que necesitan apoyo y acompañamiento".

"A la espera de esas medidas les decimos que en la provincia de Buenos Aires vamos a ser los que vamos defender a esos sectores que necesitan apoyo. Vamos a hacer el esfuerzo de gastar bien cada peso, en beneficio de las mayorías populares", explicó en otro pasaje de su discurso ante una militancia que se agolpaba sobre el escenario montado en el frente de la Casa de Gobierno.

Cerca del final de su oratoria, el Gobernador reelecto manifestó un claro mensaje hacia el presidente Javier Milei con una clara referencia: "Respetuosamente, vamos a esperar las resoluciones que tomen. Pero tenemos la obligación de representar. Lo que quiero decir es que en ese camino pretendemos continuar construyendo escuelas, centros de salud, sosteniendo la ciencia y la educación. ¡Viva la justicia social, carajo!".