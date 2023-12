VIDEO.- Marcha en La Plata por la liberación de una mujer detenida: "Ella sufre violencia de género"

Familiares, amigos y allegados de Solange, la mujer de Berisso que quedó detenida el pasado 13 de diciembre bajo acusaciones de "tentativa de homicidio" contra su exmarido, marcharon este martes frente al edificio de Fiscalías en La Plata para exigir por la liberación de la acusada y manifestar que era víctima de violencia de género por parte de su marido.

Una vecina y testigo del caso aseguró que "estoy citada a declarar el 26 de diciembre, luego más los testigos anteriores y de La hermana, van a tomar una resolución del caso, pero eso sería para el 29 de diciembre”. En ese sentido, lamentó que “hasta esa fecha ella estaría privada de su libertad.

Es un caso que, lamentablemente, tuvo que hacerse público, porque es injusto. No correspondía la detención de ella porque tienen muchas denuncias anteriores contra su exmarido que es una persona violenta y agresiva. Cuando se emborracha le pega a sus propios hijos", afirmó la testigo.

Según sostuvo, "en esa casa se vive una violencia intrafamiliar muy importante. Ella no lo quería hacer visible por el tema de pesan en los chicos. Pero ahora estamos todos pensando en Solange. Si hubiésemos seguido las causas anteriores no hubiésemos llegado hasta acá, no se hubiese permitido tanta violencia intrafamiliar".

Además, agregó que la pareja de la mujer "tenía una perimetral y estaba en el domicilio". "La Justicia no controla y no sacó a los hijos de ese ámbito de violencia. Es un caso para reverlo, ya cambiar la caratula como corresponde, no fue una tentativa de homicidio como le pusieron.

Por último, pidió "que saquen a los hijos de dónde están porque la están pasando mal".

Candela, compañera de Solange, dijo que "se trata de un caso injusto que venía enmarcado en violencia de género". "Hay denuncias previas que acreditan esta situación". "Ellos tienen cinco hijos, dos de ellos son bebés, una de ellas es lactante, así que estamos esperando que la liberen".

Según recordó "ella termina aprehendida porque el martes pasado, el 12, él le prometió que se iba a retirar de la casa. Cuando Solange llega a su casa el agresor estaba ahí y llega la policía, que dio por sentado que era Solange quien estaba atacando al hombre".

"Ella le había hecho una perimetral en 2022. La Justicia en vez de escuchar a las mujeres le presta más atención a los agresores. Así termina ella encerrada, a cinco días de la Navidad y sin poder ver a sus hijos", criticó.