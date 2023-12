"Limpieza de camisetas, vestuario y energía": la historia detrás del parasicólogo que ayudó a Gimnasia

Creer o reventar. En el fútbol hay miles de historias de cábalas, magia, energías y los famosos "trabajitos" para ese empujón final que necesitan distintos equipos en momentos claves, como el que ayer lo tuvo a Gimnasia en Rosario.

El reconocido parasicólogo Alejandro Morgan sorprendió este sábado con algunas fotos de su estadía en el Parque de la Independiente, más precisamente en el triunfo del Lobo en la final por la permanencia ante el Sabalero.

EL DIA habló con el protagonista en cuestión, quién efectivamente confirmó que hizo su aporte a la causa. "No es la primera vez que estoy con Gimnasia, allá por 2019 tras un llamado de Diego Maradona hice mi parte para sostener la categoría" .

El licenciado Morgan se presenta como experto en Ciencias Ocultas y Paranormales. Sobre algunas de las cuestiones que implementó en la previa y durante el desempate entre Gimnasia y Colón, reveló algunas: "Me llamaron el martes por lo que había solo tres días. Era complicado, pero acepté el desafío".

"La clave estaba en cambiar la energía, todo mi trabajo se apuntó hacia esa cuestión", contó Morgan. Yendo un poco más a fondo se animó a revelar algunos de los secretos que implementó: "Me trajeron una camiseta al consultorio y se hizo una limpieza energética".

Sobre su papel en Rosario, dijo que "estuve en el vestuario (si bien el Lobo era local, utilizó el visitante del Coloso) y se hizo una limpieza. Estaba muy pesado".

Su presencia en el camarín del Lobo se extendió incluso hasta la llegada del plantel al estadio. "Me crucé con Leo Madelón y le dije 'Hoy ganamos' y el me respondió 'Sí, los muchachos están bien'".

Más allá de que esta historia tuvo un final feliz, Morgan aclara: "En el fútbol siempre se puede ganar, empatar o perder".

SU ANTERIOR PASO POR EL LOBO

A principios del 2020, en una entrevista con EL DIA, el parapsicólogo contaba: “El año pasado (por 2019) en un programa de Fox Sports dije que Gimnasia, San Lorenzo y Belgrano eran clubes que estaban trabajados. De Gimnasia se comunicaron conmigo y les expliqué de qué se trataba. Los ayudé en el partido con Godoy Cruz y el equipo ganó en Mendoza. Ahora, antes de jugar con Vélez me volvieron a llamar”. En otro momento de la charla, dio precisiones sobre el tema: “Para limpiar el Monumental de River estuve 20 minutos. En la cancha de Rosario Central estuve toda la noche. Para mí Gimnasia tiene un daño espiritual de muchos años, desde cuando hubo un fallecimiento de un hincha muy conocido del club. El que hizo el daño maneja energías pesadas. Según mi opinión lo hizo entrando al campo de juego una vez, y luego lo siguió trabajando a distancia”.

Además sostenía en aquel entonces que la tarea de “limpiar” el estadio mens sana le llevó prácticamente toda la noche también, como le sucedió en el Gigante de Arroyito. En este caso, en el “Juan Carmelo Zerillo” lo que hizo fue “limpiar” el campo de juego y los vestuarios. “Yo tengo mucha fe que Gimnasia se va a salvar”, aclaró, y enseguida redobló la apuesta: “Contra Vélez hubo otra energía, después empatamos con Huracán que pegó dos tiros en los palos... Y el próximo sábado contra Patronato, voy a ir a la cancha”, dice. Ese encuentro terminó empatado 1-1.

Al hablar de Gimnasia sorprendía al decir “empatamos”, cuando no es hincha del Lobo y hasta ahora no había tenido nada que ver con el club. “Bueno... yo ya me puse la camiseta y voy hasta el final gane o pierda. En un momento trabajé con Rosario Central cuando ganó la Copa Argentina justamente contra Gimnasia. Yo me pongo la camiseta del club que me convoca”, confesaba.