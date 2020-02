Hubo limpieza de “energías” en el Bosque, ante un “daño” espiritual realizado años atrás

Se suele decir, “yo no creo en brujas, pero que las hay... las hay”. Y hace años los llamados “brujos” se han metido muy fuerte en el mundo del fútbol. Clubes, Selecciones y hasta entrenadores cuentan con el suyo. En nuestra ciudad, “Manuel” se hizo muy popular trabajando en Estudiantes, pero ahora en Gimnasia parece que se han sumado a esta misma ola.

Alejandro Morgan es experto en ciencias ocultas y paranormales. Conocido en el mundo de la farándula pero también en el fútbol, y se supo que estuvo semanas atrás en el estadio del Lobo.

En diálogo con este medio, el parapsicólogo contó, “el año pasado en un programa de Fox Sports dije que Gimnasia, San Lorenzo y Belgrano eran clubes que estaban trabajados. De Gimnasia se comunicaron conmigo y les expliqué de qué se trataba. Los ayudé en el partido con Godoy Cruz y el equipo ganó en Mendoza. Ahora, antes de jugar con Vélez me volvieron a llamar”, cuenta Morgan a este diario.

“Gimnasia puede ganar o perder, todo va a seguir dependiendo de los jugadores y del técnico”, agrega.

“Gimnasia tiene un daño espiritual de muchos años. El que lo hizo, maneja energías pesadas”

Alejandro Morgan

Parapsicólogo

En otro momento de la charla, Morgan dió precisiones sobre el tema. “Para limpiar el Monumental de River estuve 20 minutos. En la cancha de Rosario Central estuve toda la noche. Para mí Gimnasia tiene un daño espiritual de muchos años, desde cuando hubo un fallecimiento de un hincha muy conocido del club. El que hizo el daño maneja energías pesadas. Según mi opinión lo hizo entrando al campo de juego una vez, y luego lo siguió trabajando a distancia”, aseguró, comentando además que la tarea de “limpiar” el estadio mens sana le llevó prácticamente toda la noche también, como le sucedió en el Gigante de Arroyito. En este caso, en el “Juan Carmelo Zerillo” lo que hizo fue “limpiar” el campo de juego y los vestuarios.

Se muestra muy amable y seguro de lo que habla. “Yo tengo mucha fe que Gimnasia se va a salvar”, dice, y enseguida redobla la apuesta: “Contra Vélez hubo otra energía, después empatamos con Huracán que pegó dos tiros en los palos... Y el próximo sábado contra Patronato, voy a ir a la cancha”, dice.

Al hablar de Gimnasia sorprende cuando dice “empatamos”, cuando no es hincha del Lobo y hasta ahora no había tenido nada que ver con el club. “Bueno... yo ya me puse la camiseta y voy hasta el final gane o pierda. En un momento trabajé con Rosario Central cuando ganó la Copa Argentina justamente contra Gimnasia. Yo me pongo la camiseta del club que me convoca”, confiesa.