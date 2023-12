La calle hierve, pero con paz temporal en el mercado

Ieleconomista.com.ar

En la primera semana con Javier Milei de presidente, ocurrió algo inédito. Se concretó finalmente la devaluación más preanunciada de la historia: fue del 114%, mayor a la esperada, y el “pass-through” a los precios de las cosas en los comercios fue casi total, con un salto de hasta 100% en lo que valen las cosas. Pero hubo una gran diferencia: no pasó nada con los dólares libres, ya que el MEP tuvo una imperceptible suba semanal del 1,5%, el CCL tuvo un alza del 0,6% y el blue no solo no subió, sino que bajó 2%.

Con el nuevo dólar exportador (cercano a los $870), alentando a las exportaciones y desalentando a las importaciones, el Banco Central sumó reservas: nada menos que US$ 727 millones en la semana completa, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Esto alienta la posibilidad de cubrir las deudas inminentes.

En paralelo, el astuto ministro de Economía Luis Caputo, recorrió el mismo sendero que Sergio Massa y consiguió que la CAF (Corporación Andina de Fomento) le realice un préstamo por US$ 950 millones para pagar lo que vence esta misma semana con el FMI. Hay avances con el organismo, vía respaldo de EE.UU. (con conversaciones con el mayor fondo de inversión del mundo BlackRock en el medio) y todo parece encaminado para que se cumpla en tiempo y forma el pago por US$ 1.450 millones que se necesitarán el 9 de enero próximo por el vencimiento de los cupones de los bonos que canjeó Martín Guzmán en agosto de 2020.

Con este contexto, luego del dólar pánico que llegó a los $1.200 hace unas semanas, el viernes, con el dólar oficial a $838,16, el dólar paralelo se agachó hasta $ 970 y de manera notable la brecha cambiaria que superaba el 150% con la política económica sin destino de Massa, y el repartir pesos indefinidamente que pedía Cristina Kirchner, determinó que Argentina finalizara la semana con una brecha cambiaria del 15,7%, por lo que un tipo de cambio único ahora ya no está tan lejos.

Esta vertical baja del dólar llega, además, con un fuerte viento de cola desde el exterior. Por menos inflación y datos económicos mejores a los esperados, las tasas de EE.UU. se siguen planchando. Eso provocó una baja general del dólar global contra casi todas las monedas del mundo. En el balance de la semana pasada, el billete verde sólo subió 0,3% en Brasil, pero luego bajó en todas partes: cedió 0,7% en China, 0,8% en Chile, 0,9% en México, 1% contra la libra, 1,2% contra el franco suizo, 1,3% contra el euro y cayó nada menos que 1,9% contra el yen, gracias a una nueva política monetaria.

Precios y dólares

Y para que se ponga más en blanco sobre negro lo que pasó en el debut cambiario de Milei, mientras los pesos de las cosas vuelan, obligando a mucha gente a vender el “canuto” para cubrir gastos, con Caputo llevando el dólar oficial de $390,97 a $838,18, el blue bajó de $990 a $970, el MEP fue de $986 a $1001,03 y el CCL pasó de $991,66 a $998,06.

En estas condiciones, con los precios de las cosas subiendo casi 1% por día, la gente que tenía no solo vendió dólares, sino que también retiró pesos de sus cuentas bancarias, ya que la tasa de interés de los plazos fijos es claramente negativa: paga cerca de 10 % mensual contra una inflación de diciembre que puede estar entre 20% y 30%. Veremos qué pasa con el consumo y con góndolas ahora llenas, que están esperando que los compradores convaliden precios de locos.

Lo particular de este momento es que el dinero no va a compra de dólares, sino esencialmente a una apresurada compra de cosas por temor a una hiperinflación, la gente adelanta compras por si llega a sobrevenir un posible desabastecimiento.

Y, por lo que se vio en la primera semana con el líder libertario al mando, los pesos tampoco fueron a acciones de empresas argentinas, ni a cedears, porque los volúmenes operados no crecieron y porque sus cotizaciones no reaccionaron, con un viernes con rojo casi total.