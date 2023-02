Cuáles son los barrios que no tendrán agua este lunes en La Plata

La región viene atravesando una fuerte ola de calor con máximas que, por ejemplo, ayer batieron récords para el mes de febrero. En ese contexto, Absa informó que este lunes realiza obras en distintos puntos de la región, que afectarán el servicio regular de agua tanto en La Plata, Berisso como Ensenada. La primera obra abarca una intervención en la red en 27 y 72.

"Las tareas tienen como fin mejorar el servicio en la zona aledaña. Como consecuencia, se verá afectado el suministro en el sector comprendido por las calles 20 a 30 y 72 a 76", explicaron a través de un comunicado.

Además, la empresa detectó una rotura en el acueducto de 750 milímetros en la curva Baradero, a la altura de la puerta 1 de YPF. "Si bien la pérdida genera acumulación de agua en la calzada, no impacta en los caudales transportados y, como su reparación requiere el corte del servicio afectando a Ensenada y Berisso, se ha postergado hasta el lunes, para no impactar en el suministro de agua, frente a la ola de calor reinante", indicaron.

Ante este tipo de eventualidades, ABSA recordó evitar la utilización de agua de red en consumos recreativos y el llenado de piletas; postergar el lavado de autos, así como el riego de veredas y espacios verdes en el transcurso del día. "Estas prácticas disminuyen el estrés de un servicio necesario para todos", agregaron. "De esta manera, será posible migrar hacia hábitos de consumo acordes a instancias de hidratación y quehaceres domésticos esenciales que permitan optimizar la disponibilidad de agua a la totalidad de los usuarios", finalizaron.

Falta de luz

Por otro lado, desde la madrugada de este lunes al WhatsApp de EL DIA siguieron llegando reclamos por falta de luz en distintos barrios. "Se cortó la luz, el 10 de febrero a las 10.59, el 11a las 6.09 y a las 10.59, y hoy se cortó a las 7:40 y todavía no volvió. No nos dicen la causa del corte", contó Verónica, lectora de EL DIA que vive en la zona de 10 y 62.

Mariana, en tanto, dijo que "estamos sin luz en calle 27 entre 62 y 63, desde ayer a la noche. Casi 10 horas sin aire, ventilador, y sin poder refrigerar". La misma situación viven en San Carlos, donde sostienen que no tienen suministro eléctrico desde 141 a 139 de 44 a 38. Además, usuarios denunciaron que a la madrugada se quedaron sin luz en la zona de Plaza Paso, Barrio Jardín y Parque Saavedra.

Cabe destacar que ayer se difundió un informe de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, en donde se indicó que ayer se superó el máximo histórico de potencia a nivel nacional para un domingo de verano, alcanzando los 25.734 MW a las 16.15 h en el marco de una fuerte ola de calor.

De esta manera, se superó el pico máximo de 23.724 MW que se había registrado el 11 de diciembre de 2022 a las 15.54 h, según los datos informados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

Es por eso que brindaron una serie de recomendaciones para que los usuarios hagan un uso adecuado de los artefactos eléctricos en el hogar y en el trabajo y, de esta manera, se aporte a que la utilización de los recursos del sistema eléctrico (generación, transporte y distribución) sea más eficiente, permitiendo además atravesar situaciones excepcionales como la que se presenta en este caso. Estas son las más importantes:

Aire acondicionado

● Programarlo en 24°C: cada grado extra representa 8% más de consumo.

● Limpiar los filtros cada 3 meses para que el equipo no consuma energía de más.

● Para conservar la temperatura, mantener cerradas las puertas y ventanas.

● Apagarlo al salir de la habitación.

Televisión y otros artefactos

● No mantenerlos encendidos sin necesidad: gastan más energía y disminuyen su

vida útil.

● Desconectarlos cuando no se usan ya que aún apagados continúan en stand by. Se

calcula que hasta un 15% del consumo energético de los hogares puede ser

producido por esta función.

● Al finalizar la carga, desenchufar el cargador del celular para que no produzca un

consumo innecesario.

Iluminación

● Usar lámparas LED: consumen un 45% menos que las de bajo consumo y duran 7

veces más.

● Pintar de colores claros los espacios internos de la casa: así se necesitará de

lámparas de menor potencia para iluminarlos.

● No dejar luces encendidas en los espacios sin uso.

Heladera y freezer

● Verificar que los burletes de la puerta estén en buen estado para evitar pérdidas de

frío.

● Tratar de abrirla solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible.

● No introducir alimentos calientes en la heladera.

En un contexto de altas temperaturas en gran parte del país, estas acciones no solo permiten ahorrar energía, sino que también benefician a todo el sistema y a sus usuarios, precisaron.