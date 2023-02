De la sequía al temporal: alerta en la quinta y en el bolsillo

El fuerte temporal que se desató días atrás en Mar del Plata causó destrozos en los sembrados del cordón fruti hortícola de esa zona de la provincia de Buenos Aires. Por su cualidad de proveedor a verdulerías de la Región, sobre todo de hoja verde durante el verano, surgió alguna preocupación en el mercado local por la posibilidad de que escasee la lechuga y pegue un salto en el precio.

En el distrito de General Pueyrredón, debido a la tormenta de lluvia y granizo, se perdió en un 80 por ciento del volumen esperable. Productores platenses indicaron que en estos meses de calor la cosecha en los alrededores de la ciudad de Mar del Plata es “clave” para el abastecimiento local. “Todos los veranos traen verdura de Mar del Plata -confirmó Salvador Vides, con quinta en Abasto-. En esta región, por ejemplo la lechuga, con las altas temperaturas se hace difícil producirla, porque hasta se llega a perder la planta”.

Con los años, las afueras de Mar del Plata, ciudad cabecera de General Pueyrredón, se convirtió en una zona muy productiva y esas cosechas llegan al mercado platense. Así, la comercialización de hortalizas en el Mercado de La Plata no depende sólo de la producción regional.

Si bien el cordón verde de La Plata es uno de los más importantes del país en cuanto a volumen de producción, el de la zona marplatense también tiene un gran peso en el mercado de las verduras. La diferencia es que en La Plata son muchos pequeños y medianos productores en terrenos muy seccionados, pero en Mar del Plata son muchos menos pero con parcelas mucho más grandes”, explicó Vides.

El presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredón, Ricardo Velimirovich, habló con el diario La Capital y señaló los daños que fueron consecuencia del temporal. Puntualizó, en esa línea, que “la lechuga quedó triturada” y que el granizo además “destrozó parte de la hoja verde como acelga y espinaca”. También perjudicó la producción de remolacha y de morrones. Según advirtió el dirigente marplatense, “lo que se invirtió ya no sirve más, y al no poder sembrar para sacar el fruto, se perdió el capital y los productores no pueden reponerlo”. Añadió, asimismo, que “venimos pidiendo ayuda por la sequía y ahora rompe todo la piedra”.

A raíz de las pérdidas en Mar del Plata se teme que, al haber menor oferta, la lechuga y otras hojas verdes aumenten de precio.

Vides, opinó que “no se sabe si va a haber faltante porque no se arruinó toda la cosecha. La tormenta afectó un sector del cordón hortícola; fue en un área determinada”.

El productor abastense resaltó que en Mar del Plata las hortalizas son “bastante más baratas que en La Plata” y agregó que por esa razón “los puesteros del Mercado Regional van a comprar allá y les conviene hasta con el costo del viaje”.

Es larga la lista de verduras que se “importarían” del balneario de la Costa Atlántica: coliflor, lechuga (capuchina, crespa, francesa, criolla, manteca, morada, escarola, morada), acelga, remolacha, puerro, apio, cebolla de verdeo, brócoli, repollo, tomate, pimiento y zapallito, entre otras.

El efecto del cambio climático

Los quinteros locales aseguran que en la Región cada vez se complica más la actividad productiva ligada al cultivo de las tierra debido por los vaivenes del clima.

“Por el cambio climático hay que ir viendo y probando; en algunos casos se adelanta la siembra y se atrasa la cosecha. Ya dejó de ser una temporada fija. Antes se cosechaba desde antes de las Fiestas y hasta abril, y ahora, por ahí se da que es julio o agosto y se siguen sacando tomates”, remarcó Vides, con la experiencia, de apenas unos años atrás cuando pudo extraer de su quinta pimientos durante todo un año entero, al “excepcional”, dijo, “pero que comenzó a suceder”.

Héctor Pestrín, puestero local y productor en esta y otras zonas del país, analizó que siempre se busca el producto de estación de mejor calidad. Y estos se encuentran en distintas zonas del país. “Mar del Plata es una de esas zonas y en algún tiempo llegaron muchos productos de Santa Fe, no últimamente. También suele ingresar mercadería de lugares aledaños a Buenos Aires. Pasan cuestiones climáticas, por ejemplo, un producto, por temperaturas altas se termina estropeando en un invernáculo, y entonces puede faltar en esa región. Las distintas zonas se complementan dentro del mercado general”, indicó.

En esta línea, añadió que “tenemos todo el país para brindarle a la gente variedad y el precio justo. Este año, en esta región, estuvo en riesgo la lechuga, que pudo quemarse por el calor tan intenso, sin embargo, no faltó ni se disparó tanto el precio”.