Por la Gloria

Atrás quedó el buen empate obtenido ante Banfield, el cual costó y mucho para un Gimnasia que en el Florencio Sola logró sumar su primera unidad en el certamen doméstico. Ahora es momento de revalidar aquel punto, que dejó también a varios soldados en el camino.

Ante esto, el Lobo recibe hoy por la tarde a Instituto de Córdoba en el Juan Carmelo Zerillo desde las 18, en un encuentro con el cual le levantará el telón a la fecha 4 de la Liga Profesional.

El cotejo entre el Tripero y La Gloria tendrá a Hernán Mastrángelo como encargado de impartir justicia y solo podrá seguirse en directo a través de la señal de cable codificado TNT Sports. No obstante, el partido contará con la clásica Supertransmi de FM La Redonda en el 100.3 del dial, como hace más de 25 años.

El equipo de Sebastián Romero busca su primera alegría en el 2023 y para ello deberá vencer a un Instituto que se ha mostrado como uno de los equipos más sólidos desde su regreso a la elite del fútbol argentino. De hecho, los dirigidos por Lucas Bovaglio aún no han recibido goles a lo largo de tres fechas en las sumaron una igualdad 0 a 0 ante Sarmiento en el estreno, una gran victoria en condición de visitante frente a Unión por 2 a 0 y un último empate ante el Globo en Alta Córdoba.

SIN MIRAMÓN Y ¿CON CONTÍN DESDE EL ARRANQUE?

Chirola Romero no confirmó el once con el que buscará el primer triunfo en el torneo. Sin embargo, desde el cruce con Banfield ya sabe que no podrá contar con Ignacio Miramón, expulsado el domingo pasado por aquella entrada del segundo tiempo ante Brahian Alemán.

Frente a esto, el Mens Sana tendrá una variante obligada en el mediocampo, donde Antonio Napolitano acompañaría a Agustín Bolívar, con Alexis Steimbach en uno de los costados y Alan Sosa por el otro.

No obstante, las grandes dudas que se plantearon durante la semana de trabajo estuvieron centradas en la parte ofensiva. En primer instancia con Eric Ramírez y aquel dolor en la zona isquiotibial, algo que finalmente no le impedirá estar desde el arranque ante Instituto, y sobre todo con Cristian Tarragona, quien tuvo su reestreno con la camiseta del Lobo precisamente en el Florencio Sola, donde debió ingresar por el nacido hace 26 años en Concordia.

Lo cierto es que pese a ello, el ex Vélez volverá a esperar por su oportunidad en el banco de suplentes, ya que es Nicolás Contín quien tiene las mayores chances de estar desde el arranque, relegando así también a Rodrigo Castillo, titular hasta el momento.

Una cosa es cierta, más allá de los nombres propios Gimnasia necesitar sumar los tres puntos ante su gente. No solo para hacer valer aquel trabajado empate en cancha de Banfield, sino también para empezar a sumar en la confianza de un equipo joven que ha mostrado cosas interesantes, pero que no ha podido trasladarlas al resultado final, lo que te sube o baja en la tabla de posiciones.

Del otro lado estará un muy sólido Instituto, que buscará seguir invicto desde su llegada a Primera. Y si puede hacerlo sin recibir goles, una característica de los de Bovaglio, a quienes no le han inflado las redes aún, mejor todavía.