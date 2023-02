"Cuenten conmigo": Scioli mostró sus intenciones de ser candidato

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, publicó hoy una carta en sus redes sociales en la que afirmó que "cuentan" con él, "como siempre", al hacer referencia a sus planes para este año electoral y sostuvo que se encuentra con "con más fe y esperanza que nunca".



La publicación se conoció tras la decisión del Frente de Todos, que el pasado 18 de febrero resolvió avanzar en la conformación de una mesa política "más chica" que represente a todos los espacios, para "poder avanzar con mayor rapidez" en acuerdos de estrategia electoral y reglas para la participación en las PASO.



"Escribo estas líneas porque siento la necesidad de responder a todos los mensajes que llegan por las redes sociales preguntando por mis planes para este año", aclaró en el comienzo de la carta quien fuera candidato a presidente en 2015 por el Frente para la Victoria.



Scioli aclaró que utilizó las redes sociales para difundir su misiva porque creyó "conveniente elegir el mismo canal que ustedes utilizaron para continuar el diálogo acerca de una pasión compartida: el futuro de nuestra Argentina".



"Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre", aseguró el actual embajador en Brasil en el texto que acompañó con una fotografía que lo muestra junto a militantes.



Asimismo, mencionó que "gracias a la confianza" que le otorgó el presidente Alberto Fernández asumió como embajador en Brasil "con la vocación pacificadora que me caracterizó toda la vida, para transformar las adversidades en oportunidades" y señaló que "los resultados están a la vista".



Scioli también reconoció "el esfuerzo de Alberto por mantener la unidad con un alto sentido de la responsabilidad y afrontar acontecimientos impredecibles como la pandemia y la guerra" y manifestó que "aun así, la Argentina está de pie y se proyecta a un futuro de prosperidad y grandeza".



"Creo en la necesidad de dar los debates de frente, con respeto y firmeza. Como lo hice aportando mi visión en 2015", expresó.



En esa línea, destacó que: "Hoy me siento con fuerza y energía para trabajar aún más por mi país, por el sueño de una Gran Argentina que fue el que inspiró mi vida deportiva" y "cada una de las responsabilidades para las que me eligieron por el voto popular".



"Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente. No lo seré ahora, en la madurez de mi vida y con la experiencia a favor. La lealtad seguirá siendo mi hoja de ruta", sostuvo y dijo que su "esencia es conciliar, descomprimir y lograr acuerdos que hagan posible consolidar un crecimiento con estabilidad e inclusión social, con previsibilidad y confianza".



Scioli finalizó su carta afirmando: "Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes".