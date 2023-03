Larroque advierte sobre una posible ruptura del Frente de Todos

El ministro provincial de Desarollo Productivo, Andrés “Cuervo” Larroque, habló sobre una posible ruptura del Frente de Todos, en el caso de que el presidente, Alberto Fernández, insista en mantener su candidatura a la reelección.

El referente de La Cámpora volvió a criticar con dureza al Presidente y dijo que “el funcionamiento que le imprimió al Frente de Todos (FdT) en términos de gestión, no mostró logros”. Y que “el funcionamiento de la fuerza política nos hace evaluar que hay muchas cosas para redefinir”.

En declaraciones radiales, Larroque se refirió al futuro de su espacio y señaló que “tenemos que pensar qué vamos a hacer nosotros y estamos iniciando un camino convocando a la militancia como protagonista. No hay mandrakes, la propia Cristina necesita una fuerza popular organizada y movilizada”, afirmó.

Y añadió: “Vamos a una pelea de fondo convocando a todos los sectores políticos, tenemos la necesidad de recrear un ámbito”.

“COSAS QUE REDEFINIR”

“Si el Presidente tuviera chance de reelegir ya estaría pegando afiches y el plenario de ayer era ‘Alberto reelección. Pero no están esas condiciones, la realidad no lo representa y el funcionamiento que el Presidente le imprimió al FdT en términos de gestión, no tenemos los logros. El balance no nos permite pensar en una reelección automática, pero el funcionamiento de la fuerza política nos hace evaluar que hay muchas cosas para redefinir”, señaló.

Si bien sostuvo que al mandatario le tocó un momento difícil de gobernar con la pandemia del coronavirus, posteriormente la guerra de Rusia en Ucrania y la actual sequía en el campo, no se puede “ocultar que hay un montón de errores que nos ponen en una situación dudosa”.

ELOGIOS A MASSA

En esa línea, recordó que durante 2022 se estuvo al borde de convocar una Asamblea Legislativa para definir autoridades, cuando renunció el entonces ministro de Econmía, Martín Guzmán.

Sin embargo, distinguió al Presidente del actual ministro de Economía, Sergio Massa, a quien elogió. Dijo tener con él una buena relación pero evitó referirse a una eventual candidatura a presidente del titular de Hacienda.

“Yo a Massa lo quiero siempre en mi equipo, es un jugador y lo quiero siempre, pero complejo ver el diseño electoral, porque la persona que nos representa esta proscripta y tenemos que poder romper esa situación y después si avanzar en el diseño electoral”, expresó.

Larroque insistió con la teoría de la proscripción de Cristina Kirchner y aseguró que la ex presidenta es el “corazón del peronismo”.

“Lo que ella dijo no es un renunciamiento: ‘No me bajé, yo estoy proscripta’. Sobre esos elementos empezamos a trabajar y hoy creo que así como en el pasado el candidato del año 72 era Perón y fue al proceso (Héctor) Cámpora, tenemos que pelear por la candidatura de Cristina y que no haya impedimentos como esta situación de gatillo de la mafia judicial sobre la democracia Argentina”, concluyó.

“TRANSICIÓN”

Por otra parte, Larroque volvió a contar que su ciclo como secretario general de La Cámpora ha finalizado y que la agrupación está en un “proceso de transición”.

“En este momento la idea es que el rol de la Secretaría General lo pueda asumir una compañera, una mujer, Lucía Cámpora. Vamos a ver cuándo lo formalizamos, es un debate que empezó en el acto de Argentino Juniors”, contó el dirigente K.