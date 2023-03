“Si esa tarde no se caía el alambrado, lo ganábamos”

En septiembre de 1985 con el clásico “100”, la ciudad recuperaba su fiesta máxima futbolística. Desde entonces se ha jugado mucho y las historias sobran, pero aquellos enfrentamientos de la segunda parte de la década del `80 fueron en algunos casos históricas por cosas que sucedieron.

“El clásico 100 con el gol de tiro libre de Ponce”; “el 101 con el gol de Pedrazzi”; “el del helicóptero”; “el de la lluvia torrencial un día de semana”; “el de los penales”. En fin varios que quedaron para el recuerdo, jugándose en canchas repletas ya en el partido de Reserva, tanto en 60 y 118 como en 1 y 57.

Y el jugado el 28 de febrero de 1988, en lo que fue la edición del clásico Nº 105, quedó como “el que se cayó el alambrado”. Esa tarde en el Bosque el Lobo ganaba 2-0 con dos goles de Carlos Russo de penal, pero en una gran remontada, en los minutos finales descontó Gustavo Yalvé y lo empató Rodolfo Cardoso para el Pincha.

Era un buen momento de los albirrojos en el juego, el local estaba herido y parecía que llegaría el tercero visitante, pero en ese momento ante la presión de los simpatizantes estudiantiles, cedió una parte lateral del alambrado donde se ubicaba la parcialidad visitante (donde hoy está la “Tribuna Néstor Basile”).

Rubén José Agüero tuvo la chance de estar entre las ediciones 100 y 109 defendiendo la camiseta Pincha, y fue partícipe de esas “batallas” como el las recuerda.

- ¿Qué recordás de ese clásico que perdían 2-0 y lo terminan empatando 2-2?

- No arrancamos bien el partido nosotros. Entramos dormidos, nos costó meternos en el juego, y recuerdo que estábamos también en un período de transición. Era un equipo nuevo, pero sacamos ese orgullo de adentro que te da defender la camiseta de Estudiantes, y junto al apoyo de la gente, lo terminamos sacando adelante.

- ¿Y cómo recordás aquellos clásicos? ¿Cómo eran?

- Y, eran durísimos esos clásicos. Además la mayoría de los jugadores vivíamos en La Plata, salías a la calle y te cruzabas con la gente que te decía , “hay que ganar el clásico”, “el domingo tenemos que ganar” y cosas así. Hoy muchos ni viven en la ciudad o viven en countrys y por ahí no les llega eso que te contagiaba la gente en el día a día. Desde el lunes empezabas con ese cruce con la gente por el clásico y lo vivías intensamente. Pero eran duros, también sabíamos lo que era jugar un clásico, nos conociamos y había respeto entre los jugadores. Pero insisto, ese partido lo sacamos adelante por esa garra, esa mística de Estudiantes donde no te das nunca por vencido. Me acuerdo que la gente nos apoyó, nunca dejó de alentar y eso nos dio fuerzas. Obviamente después de estar perdiendo 2 a 0, empatarlo sobre el final fue como haberlo ganado de visitante.

- El festejo de los goles fue una locura ¿no?

- Sí... El primero fue de Yalvé, un muchacho que había llegado de refuerzo y no se le estaba dando el gol y apareció justo en el clásico. El otro fue de Pelusa Cardoso, el empate y ahí fue una locura...

“Ese día le hablé y hablé al Pampa Gambier. En una me pegó un codazo y lo expulsaron”

- Y ahí viene lo de la caída del alambre, el partido se detiene.

- Claro, se cayó el alambre y estuvo parado el partido. Fue un momento feo porque ahí había familiares, amigos, nos preocupamos. Pero volviendo al partido, creo que el 2-0 es el peor resultado, si vas ganando y te descuentan, quedás herido y si te siguen presionando, fija que te lo empatan como ocurrió esa tarde. Encima era el mejor momento nuestro cuando se cae el alambrado, estábamos muy bien, jugando en campo de Gimnasia. Eso es como que nos detuvo, se enfrió el partido, y yo creo que si esa tarde no se caía el alambrado, lo ganábamos.

- Fuiste protagonista de una jugada clave. La expulsión del delantero de Gimnasia, Miguel Gambier. ¿Qué pasó?

- (Sonríe) Nada, me tocaba marcarlo, nos conocíamos de enfrentarnos. Teníamos roces en el juego, y ese día le hablé y hablé al Pampa, teniamos roces, pero afuera todo bien. Yo no lo dejaba dar vuelta y en una me pegó un codazo, me salía sangre y lo expulsaron. Despué fui compañero con Gambier en Lanús en el `90 junto con Kuzemka donde salimos campeones. Cada vez que recordábamos la anécdota nos reíamos. Para mi era una batalla cuando entraba a jugar, ganar un clásico te da un plus. Lo querés ganar por el grupo, por la gente, te da tranquilidad y nosotros siempre salíamos a ganarlos.

- Podía cambiar algún jugador, pero básicamente durante esos años los equipos casi se repetían.

- Sí, como te digo, había respeto porque había buenos jugadores en los dos equipos. Hoy hay de todo para npreparar los partidos, tecnología, cuerpos técnicos grandes, pero nosotros veíamos alguna jugada por televisión y mirábamos el diario EL DIA para saber algo de información del otro equipo (suelta una carcajada). Hoy hay otras cosas, se estudia todo de otra manera.

- Desde tu experiencia y también viniendo para la actualidad, los clásicos son partidos aparte.

- Sí, totalmente, este partido es importante para los dos, más allá de como vengan. Estudiantes llega con un técnico nuevo y de ganar en el final; Gimnasia viene de perder por cuatro goles, con juveniles, pero el técnico tratará de sacarlos adelante. Obvio espero que gane Estudiantes, pero los partidos no son fáciles. Y ante todo, ojalá no se armen problemas y salga un buen partido.

- ¿El clásico es “el” partido?

- Totalmente. No importa como vengas en el campeonato o como saliste en la fecha anterior. El clásico es diferente, son partidos especiales y el que dice lo contrario miente. Este partido se vive de otra manera.