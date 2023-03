“Atajar todos los penales me marcó para toda la vida”

Fue “el año de los penales” y Gustavo Moriconi -que se cansó de sumarle puntos bonus al equipo de Garisto- estaba cerca de cumplir 29 años. No imaginó aquella tarde del 7 de mayo de 1989 que su nombre quedaría en la memoria de todos los triperos. A casi 34 años de aquel partido en el que atajó los cuatro penales, todos aún recuerdan esa tarde en cancha de Estudiantes.

- ¿Cómo es haber dejado tu nombre marcado a fuego en la historia de los clasicos?

- Se dio algo que hoy debe ser record todavía porque nadie pudo atajar cuatro penales sobre cuatro ejecuciones. Es algo muy difícil se lograr, por eso mucha gente se acuerda...cada vez menos porque nos estamos poniendo viejos y los más chicos necesitan recorrer páginas de Internet para poder verlo, pero es algo que me marcó para toda la vida.

- En esa temporada con definiciones por penales en caso de empate fuiste el mejor junto con Sarmiento, el arquero de Deportivo Armenio.

- Sobre 16 definiciones ganamos 11. Era bastante injusto el sistema, porque se hizo para que los equipos no especulan y terminaba beneficiando al que jugaba al empate, porque podía llevarse dos puntos y el que jugaba a ganar por ahí se llevaba uno. Por eso no tuvo mucho éxito. Y también era injusto para los muchachos, porque había futbolistas que habían jugado un gran partido y les tocaba errar el penal del punto extra, entonces la verdad era mucho más favorable para nosotros los arqueros que para quienes paseaban. Fue una prueba, esas definiciones quedaron en la historia, pero es distinto definir una copa a todos los domingos después de un empate tener que definir por penales el punto extra. Lo otro define pasar una instancia, es completamente diferente.

- Tuviste atajadas importantes más allá del clásico, ¿cómo fue atacarle el quinto penal a Daniel Passarella en el Bosque?

- El primer penal que atajé acá fue a Walter Fernández, de Racing. Hace unos días estuve en el Bosque y me quedé mirando el palo donde lo atajé. Y el de Passarella fue lindo e importante, era el último penal y ganamos 5 a 4.

- ¿Qué recordás del día del clásico, de esa definición por penales?

- Me acuerdo de todo. En una época nosotros nos cambiábamos en la cancha de Gimnasia e íbamos a cambiados a jugar los clásicos a la cancha de Estudiantes. Jugábamos con tapones de 6 pulgadas y nos resbalábamos porque entrábamos por el cemento. Esa vez, el día del clásico, nos fuimos cambiados y a la noche (porque me tocó el control antidoping) me fui a las 11 a mi casa. No había celulares ni nada en esa época, entonces no sabían que me había pasado. Se quedó conmigo el recordado Roberto Broggia y me sacó en el baúl del auto de la cancha de Estudiantes.

- Estudiantes tenía buenos ejecutantes y pocos recuerdan que Gimnasia tampoco convirtió los dos primeros penales. ¿Cómo lo viviste?

- Yo le atajé los remates a Dalla Líbera, el Bocha Ponce, Máximo Nardoni y Roberto Trotta. Y a nosotros Marcelo Yorno nos atajó los dos primeros penales, de Mauro Airez y el Pampa Gambier. Entonces nosotros recién pudimos meter el tercer penal de la serie, que lo hizo Daniel Pighín.

- ¿Recordás como se desarrolló la serie?

- Ataja primero Marcelo y a mi me tocan Dalla Libera y Ponce. Estábamos 0 a 0 con cuatro penales y mete Pighín. Yo estudiaba mucho en esa época por video -no había otra cosa- y cuando me tocó Nardoni ví que se puso derecho a la pelota y pensé “le va a pegar un puntazo” y me quedé en el medio del arco y la pelota me vino derecho a la rodilla. No le salió a una punta. Y en el cuarto penal Trotta me quiso matar y dije “derecho, patea a la derecha”. Vino fuerte pero la pude sacar.

- ¿Fue el más difícil?

- No sé si el más difícil, pero fue el remate más fuerte. Cuando te movés antes llegás a la pelota.

- Eran buenos tiempos para Gimnasia en los clásicos con muchos triunfos, sin embargo uno que terminó empatado es de los más recordados por tu actuación. ¿Es una medalla para vos?

- Se dio esa particularidad. Nosotros tuvimos la suerte de ganar o empatar casi todos los clásicos y sabemos lo que significa no perder un partido así. Y además hacíamos buenas campañas, no es solo que ganábamos clásicos, entramos a liguillas y peleamos posiciones importantes. Eso fue muy importante.

- ¿Los ordenó mucho Garisto en esa época?

- Sí. Nos ordenó mucho en el campo y con Solari y otros técnicos ganamos juego. Le ganamos a River en el Monumental, ganamos en Córdoba a Talleres, no solamente sacábamos resultados de local.

- Viniste a buscar la continuidad que no tenias en Independiente ¿cómo era la competencia con buenos arqueros como José Luis Sosa y Robert Siboldi?

- Sí, de hecho cuando yo fui a Monterrey, Siboldi llegó a Tigres. Lo tuve que enfrentar en los clásicos mexicanos de Nuevo León. Robert la rompía, tenía un físico privilegiado. Hoy es técnico y le va muy bien. Tuve una muy buena relación con él, también con Sosa y con Gustavo Piñero, hoy entrenador de arqueros. Había en todos los clubes un muy buen nivel de arqueros, costaba mantener el puesto. Eso sí, éramos muy respetuosos. Profesionalmente hoy me hablo con todos, no sé si los chicos de hoy se van a hablar con los rivales dentro de 20 años. Aún hoy nos vemos con Jorge Fossatti y Carlos Goyén, con quienes compartí plantel en Independiente.