“No me importa ir presa, sí volver a construir un Estado democrático”

“No me interesa si me van a condenar, inhabilitar o meter presa pero sí que volvamos a construir un Estado democrático y constitucional donde las garantías no sean papel pintado. Se puede porque una vez lo hicimos”, advirtió Cristina Kirchner en el cierre del Foro por los Derechos Humanos del Grupo Puebla, una suerte de seminario progresista reunido para denunciar el supuesto “lawfare” sobre la Vice pero que, en los hechos, sirvió para alimentar el operativo “clamor” para que vuelva a ser candidata presidencial.

La ex mandataria fue recibida al canto de “Cristina Presidenta” desde las gradas de “La Ballena Azul” del CCK donde se llevó a cabo el evento. Ingresó junto a otros expresidentes, como el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa, el colombiano Ernesto Samper, y español José Maria Rodríguez Zapatero.

Antes hubo palabras del diputado Eduardo Valdés, que hizo un repaso de las causas judiciales contra la expresidenta, que incluyó una cita a Mauricio Macri que fue recibida con silbidos y repudios por los asistentes.

A cada ovación y cánticos de “Cristina Presidenta”, que en un momento fueron acompañados por los exmandatarios que se ubicaban en el estrado, la Vice no emitió palabra pero se llevó la mano al corazón.

El encuentro del Grupo de Puebla se realizó en el marco de la cumbre internacional de DD HH y llevó un lema que lo decía todo: “Del partido militar al partido judicial: las amenazas a la Democracia”. Es que cada dirigente “progresista” que formó parte de los dos paneles que tuvieron lugar durante la víspera asimiló la condena contra Cristina como una “herida brutal” al sistema democrático en Argentina y lo comparó con la encarcelación en 2018 de Lula o el proceso que obligó al exilio al ecuatoriano Correa.

El español Baltasar Garzón presentó un libro que hizo junto “a otros juristas” para desacreditar el fallo judicial de la causa “Vialidad” cuyo único objetivo, aseguró, sería instalar “la proscripción” de la Vice.

Cuando llegó el turno de Cristina, que fue interrumpida repetidas veces con las canciones proselitistas de una militancia que no colmó la sala teatral, no pareció seguir el hilo de los otros expositores, que habían descrito puntillosamente la teoría del lawfare (persecución judicial).

Contra los medios y la Justicia

Sólo se tomó el tiempo para explicar que éste “no se explica sin los medios de comunicación, ahí se escriben las sentencias y después un juez o fiscal suscribe la acusación” y al que comparó con los golpes contra “gobiernos populares” que los militares realizaban en pleno siglo XX.

Luego Cristina sostuvo que esta supuesta persecución busca “criminalizar a la política que redistribuye el ingreso o garantiza la movilidad social ascendente”. El problema que hoy es parte de un Gobierno que luce impotente, por ejemplo, frente al alza del 10% mensual en los precios de los alimentos que preanuncia un alza en la pobreza.

Con todo, la Vice comparó esta supuesta estrategia de “los tribunales y los medios” con los métodos que tenía la Dictadura para terminar con el modelo que rigió hasta 1976 que, a su entender, dio paso a las reformas neoliberales y al nacimiento de lo que denomina “economía bimonetaria”. Este término lo acuñó en 2017 para explicar la falta de dólares y la restricción externa, abandonando la defensa del peso que había realizado hasta el 10 de diciembre de 2015.

Nada dijo sobre su apoyo en los años `90, junto a Nestor Kirchner, a la “tragedia de las privatizaciones”, término que utilizó en su ponencia de la víspera. Como suele hacer en sus discursos, no pudo evitar su mirada hacia el pasado al reivindicar “el modelo democrático-constitucional” que dijo supo construir con Néstor Kirchner con logros en la gestión, “como el salario más alto en dólares en diciembre de 2015”.

Al final insistió que el ataque contra dirigentes “del campo nacional y popular” buscan disciplinarlos. Pero pareció enviar un guiño a aquellos que pedían que volviera a ser candidata. “Lo que se necesita es tener coraje y amor por la patria”, remarcó.

En varios tramos de su discurso pareció interesada en enviar un mensaje a los jóvenes recordando hechos de los últimos 20 años, claro, según su particular mirada. Y no se privó de criticar a opositores como Javier Milei, Gerado Morales y Horacio Rodriguez Larreta. De algunos dirigentes recordó declaraciones que hacían referencia al escaso endeudamiento en dólares y el buen nivel de reservas que tenía el Banco Central cuando entregó el poder. “Me quieren decir que hicieron en 4 años que entregaron el país hecho percha”, se indignó y luego buscó contrarrestar las acusaciones de la etapa de Cambiemos sobre la corrupción kirchnerista. “El PBI se lo llevaron ellos”, aseveró.

Fuerte custodia

El acto tuvo una una fuerte custodia a cargo de personal con pecheras con la leyenda “Organización”, del Instituto Patria, el mismo que había trabajado en los accesos al Estadio Unico durante el acto por el Día del Militante del 17 de noviembre pasado.

En las afueras hubo una modesta movilización. Alrededor del monumento a Juana Azurduy se congregaron militantes de La Cámpora, Kolina y el Partido Piquetero, entre otras organizaciones que orbitan alrededor de la Vice. No faltaron, sin embargo, los carritos de venta de choripanes o el merchandising de gorras o remeras con la leyenda “CFK 2023”.

“La persecución busca criminalizar a la política que redistribuye el ingreso”

La tensión del kirchnerismo con Alberto Fernández fue evidente. Cuando el ex juez Baltazar Garzón lo nombró como uno de los organizadores del evento, no sólo no hubo aplausos sino que desde la platea se escuchó un silbido. Luego hubo una ovación cuando el exjuez recordó la figura de Néstor Kirchner.

El Presidente participó el lunes del Foro de DD HH y ayer por la mañana recibió a algunos de los disertantes en Casa Rosada. Pero no quiso participar de la audiencia vespertina y el cierre de Cristina: se armó una agenda paralela en la chaqueña Resistencia.

No hubo dirigentes “albertistas” presentes. Del espectro cristinista estuvieron Carlos Zaninni, Wado de Pedro, el ex cortesano Raúl Zaffaroni, el ministro de Justicia, Martín Soria y su par bonaerense, Julio Alak. Hubo intendentes como Fernando Espinosa (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), Federico Achaval (Pilar) y Gerónimo Ustarroz (Mercedes).