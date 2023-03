Reclaman avances en las obras del Albert Thomas

Con el inicio de las clases del segundo semestre del año pasado parecía que las penurias referidas al edificio se terminaban en el colegio industrial Albert Thomas, pero la buena noticia duró poco: según denuncia el Centro de Egresados, a poco de comenzar un plan amplio de refacciones, quedó parado y sin novedades.

Alberto Zucollotto, titular del espacio que agrupa a exalumnos de la tradicional institución platense, le contó a este diario que luego de muchos reclamos desde esa comunidad avanzaron con un programa de trabajos amplio: “Incluía el acondicionamiento total de las aulas (31) y los baños. Contemplaba pintura, reparación de pisos y cielorrasos, más el recambio de todos los vidrios y arreglo de las ventanas”.

El plan, contó el ingeniero electricista que pasó por esos salones entre 1955 y 1960, se hizo realidad con la presencia de albañiles “el 5 de julio del año pasado y había 240 días como plazo de ejecución”. Para eso, el Estado Provincial dispuso, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, 38 millones de pesos, apuntó Zucollotto.

Hasta ahí iba todo bien. Pero después del receso escolar la situación empezó a cambiar. Se calcula en el Centro que pudo incidir la mirada de esos graduados sobre lo que se estaba haciendo.

EL PLIEGO, EN CUESTIÓN

“Cuando empezaron las obras conseguimos el pliego y vimos que no correspondía a la realidad de la escuela. Entonces, iba a haber un monto de más (para obras) que no se iba a hacer”, contó el titular de la entidad y añadió que fue a hablar sobre el proyecto a la Dirección Provincial de Infraestructura, en la cartera educativa. “La obra avanzó con pintura, vidrios y pulido de pisos, más reparación de algunos cielorrasos”, calculó el avance por esos días, cuando expuso ante el organismo que “hicimos un relevamiento total de la escuela, aula por aula”, dijo el directivo y concluyó que “el pliego estaba hecho al voleo”. Ante el cuadro, indicó que propuso en Educación que “el monto de las obras que no se iban a hacer lo pasen a otros ítems que no fueron tenidos en cuenta, como reparación de desagües, techos, canaletas e iluminación”.

En esa gestión se planteó una nueva cita con las autoridades del colegio y funcionarios del área en cuestión. “Nunca me convocaron”, dijo Zucollotto.

Por su parte, los graduados siguieron con sus consultas. “En la Dirección de Infraestructura del distrito nos dijeron que las obras estaban adelantadas y por eso la empresa se tomó un respiro. Esperamos un mes, y luego nos enteramos que la empresa dejó de trabajar por falta de pago, pero en otras escuelas seguían trabajando”.

POCA LUZ EN LAS AULAS

Según se sostiene en el Centro, desde entonces, nada se sabe sobre las mejoras que se esperan en la institución donde cursan 1.600 estudiantes.

Entre esas las de la iluminación de las aulas. Según contó Zucollotto, midieron la intensidad de la luz en las aulas y es para preocuparse: “Una norma IRAM establece que lo óptimo es 400 lux (medida de luminosidad). Fui a medir con un instrumento y registré 160. En los pupitres más alejados había 10 lux”, detalló sobre el panorama en las aulas. Pasó por todos los salones y encontró que “en una hay tres luces, en el resto dos y en una solo una luz prendida”, dijo.

“La escuela hoy tendría que estar 10 puntos”, lamentó el graduado.