Mammon: escándalo por abuso y afuera de “La Peña”

Jey Mammon no conduciría más “La peña del Morfi”

Un escándalo se desató ayer en torno al caso Marcelo Corazza: Lucas Benvenuto, el joven que testificó en la causa por una red de corrupción de menores, es tembién el joven también denunció a Jey Mammon por abuso sexual de menores de edad: la causa, en su momento, sin embargo, prescribió y no se juzgó.

Benvenuto y Mammon se conocieron cuando él tenía 14 años y Mammon 32: mantuvieron una relación y él, sin adultos alrededor (era hijo de una mujer adicta, por lo que desde los 11 era “un chico abandonado”, contó Rolando Graña).

Según el relato, cuando tenía 14 años estaba en la casa de un amigo y éste le dice que quería presentarle a “un amigo que le gustaban los pendejitos como él”. En la denuncia consta el nombre de Juan Martín Rago, verdadero nombre de Mammon.

Así se inició el vínculo entre un menor de 14 años y un adulto de 32. En la causa, Benvenuto dio detalles específicos: “Uno de los encuentros fue en Balvanera, entre las calles Catamarca y Alsina. Dice que Rago le da marihuana y alcohol y da algunas precisiones. Él cree que le dio algún tipo de pastilla para dormir y, al otro día, se despertó y comprobó que había sido abusado sexualmente”, cerró Graña.

El caso tomó relevancia el miércoles, cuando el propio Benvenuto contó su verdad en “A la tarde”, aunque sin mencionar por nombre al conductor.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió”, contó en el programa de Karina Mazzocco.

El joven había sostenido un doloroso silencio hasta hace tres años, cuando denunció a Mammon por abuso. Pero como pasaron diez años, el conductor fue absuelto. Por eso, mediante redes sociales Benvenuto aseguró que no tenía intenciones de seguir hablando del tema. “La Justicia ya habló y no puedo hacer más. ¿Para qué seguir hablando acá o en los medios sobre todo esto? Elijo cuidarme, abrazarme y no hablar más de esto. Ojalá se entienda”.

El detalle que no pasa desapercibido es que se lo absolvió por “la aplicación de la proscripción, que no es lo mismo que sobreseer por qué no ocurrió. El hecho sí ocurrió”, según explicaron ayer.

Mientras circulaba la información y todavía no había novedades sobre el futuro del conductor de “La Peña del Morfi”, Mammon decidió romper el silencio en sus redes sociales.

Allí, escribió: “Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación”.

Tras explicar que el denunciante está “faltando a la verdad”, añadió: “La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla”.

En medio del escándalo que se desataba, Telefé comenzó a tomar acciones en el asunto. Rial contó que “las autoridades de ViaCom acaban de resolver que Jey Mammon ya no siga más al frente del programa. Esto es oficial. Jey quedó afuera de ‘Morfi’. No va a estar el domingo ni creemos que va a estar en adelante. Me confirman que la decisión fue tomada directamente desde Estados Unidos, desde Viacom”.

Finalmente, Telefé anunció anoche que resolvió suspender “momentáneamente” a Jey Mammón como conductor del programa “La peña de Morfi”, tras conocerse que un joven lo denunció en 2020 por abuso sexual tras hechos presuntamente ocurridos cuando la víctima era menor.

“A partir de la información de público conocimiento, Telefé acordó con Jey Mammón suspender momentáneamente su continuidad como conductor de ‘La Peña de Morfi’ concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”, indicó un comunicado de prensa del canal.