El próximo lunes será un día no laborable

El lunes 24 figura en el calendario oficial como no laborable por ser el “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos”. Eso no le confiere condición de feriado nacional, sino que el empleador definirá si da o no el día libre. Se conmemora el Genocidio Armenio a manos del Imperio Otomano, donde casi un millón y medio de personas fueron asesinadas. En el país se reconoce la matanza a pesar de que Turquía niega los hechos. La jornada no laborable fue sancionada por el Congreso el 13 de diciembre 2006. En 2011 un fallo judicial le dio reconocimiento.