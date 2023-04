"Por eso les pegan tiros en la cabeza": le gritó a un colectivero en una discusión de tránsito

Los incidentes viales concluyen en algunas ocasiones en violentas discusiones y enfrentamientos entre los protagonistas. Las discusiones elevadas de tono y escalan hasta puntos impensados, donde se verbalizan repudiables comentarios o episodios de violencia física.

En la jornada de ayer, un hombre acusó a un colectivero de haberle producido un daño a su vehículo y el dueño del auto esbozó un inaceptable comentario a escasos días del crimen del chofer de colectivos, Daniel Barrientos. "Por eso les pegan tiros en la cabeza", expresó en medio de los golpes que le ocasionaba a la unidad.

El violento episodio fue registrado por un testigo, en las inmediaciones de Claudio María Joly y Doctor Asseff, de la localidad de Moreno. Allí, puede verse como el hombre le impide seguir el curso al chofer, acusándolo de los daños en su auto. "¿Te la bancás? Si subo, te mato. Estás en pedo, le pegaste al auto que está estacionado. Y encima me lo negás. No me lo negués. Bajate. Decime que no te diste cuenta”, expresó cargado de ira.

[AHORA] "Por eso les pegan tiros en la cabeza, por hijos de puta": un hombre descargó su furia contra un colectivero de Moreno, al que acusó de chocarle su auto. pic.twitter.com/VZrItMpdKO — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 7, 2023

Asimismo, el chofer negó rotundamente haberlo chocado y al no bajar del colectivo, el hombre destrozó el espejo la unidad. Con la llegada de los efectivos de la Policía de la Ciudad, la situación no escaló y fue tranquilizada donde no pasó a mayores.