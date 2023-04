“Milei cataliza el enojo de la gente con la política”

“Si Milei crece será porque está representando algo que nosotros no logramos representar. No tenemos que pensar qué hacemos con Milei sino qué hacemos nosotros en nuestro vínculo con los argentinos. Qué pasa con esos argentinos que deciden elegir a Milei y no a nosotros”. Así se expresó la precandidata presidencial del PRO María Eugenia Vidal, quien sostuvo que Juntos por el Cambio debería preguntarse “en qué estamos fallando. No qué hacemos con Milei”.

Y acotó: “Milei es un ciudadano libre, puede presentarse en elecciones y perfectamente armar un partido. Para eso estamos en democracia. No me preocupa tanto Milei como me preocupan los argentinos y qué está pasando en Juntos por el Cambio en esa representación y cómo mejoramos eso. Parte de eso es lo que hablamos de la grieta entre la política y la gente. Milei cataliza de alguna manera ese enojo, esa bronca, esa lejanía, esa distancia”.