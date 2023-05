Super Mario Bros: de videojuego legendario a ser la película del año

Más de 377 millones de dólares. Es la cifra de recaudación que “Super Mario Bros., La Película”, lanzada el pasado 6 de abril, logró cosechar durante su primer fin de semana en las salas, superando a “Frozen II” (2019) y haciéndose con el récord de mejor estreno cinematográfico de una película de animación. Lleva liderando la cartelera desde entonces. Y su recaudación ya superó los mil cien millones de dólares.

Pero este no es el único récord del filme, que relata las aventuras de los fontaneros italianos más famosos del mundo junto a la Princesa Peach, Donkey Kong y Toad para salvar el Reino Champiñón de las garras del malvado y obsesivo Bowser.

La película de Mario Bros también ha logrado hacerse con el mejor estreno de una película de videojuegos, superando a “Warcraft” (2016) y el más exitoso del año, por encima de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”.

Además, es también el mejor estreno de la compañía Illumination arrebatándole el puesto a “Despicable Me 2” (2013), y ha superado la recaudación de sagas de renombre como “Jurassic World Dominion” o “Fast and Furious 9”.

EL RESURGIR DE LOS JUEGOS CLÁSICOS

“Es algo que no nos sorprende: los juegos clásicos están viviendo un resurgir y además Mario no se ha limitado al ‘retrogaming’ sino que se ha adaptado a cada generación”, dicen desde la web especializada “Tus Juegos Retro”. Y afirman estar “casi seguros de que no será la última vez que una película basada en un videojuego retro tiene tanto éxito”.

Mientras se escriben estas líneas, la película basada en el héroe de Nintendo ya ha recaudado más de mil cien millones de dólares.

Pero la historia de Super Mario se remonta a muchos años atrás. Y es que Nintendo ya ha vendido más de 825 millones de copias de videojuegos protagonizados por el fontanero italiano.

Todo empezó el siglo pasado. Mario Bros fue creado por el legendario diseñador de videojuegos japonés, Shigeru Miyamoto. Inicialmente, era conocido como “Jumpman” y su primera aparición fue en el juego “Donkey Kong” en 1981.

Un par de años después tuvo su propio juego, “Mario Bros” que salió primero para arcade en 1983 y poco más tarde para la consola Nintendo Entertainment System (NES), cosechando una gran repercusión.

Sin embargo, fue con el lanzamiento de “Super Mario Bros” en 1985 cuando Mario se convirtió en todo un fenómeno. Solo este título ya ha vendido más de 40 millones de copias. No es el más exitoso de la saga (ese fue “Mario Kart 8” con 60 millones) pero sí el que catapultó la leyenda.

Desde entonces, ha protagonizado una gran cantidad de juegos en diversas consolas de Nintendo, como “Super Mario World”, “Super Mario Land”, “Super Mario World”, “Super Mario 64”, “Super Mario Sunshine”, “Super Mario Galaxy” y muchos otros.

El fontanero también había intentado suerte en el cine. En 1986, se estrenó la película animada “Super Mario Bros: The Great Mission to Rescue Princess Peach!”. Y en 1993 Mario dio el salto a la gran pantalla en un fracasado “live action” protagonizado por Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo como Luigi.

Este último actor se ha negado a ver “Super Mario Bros., La Película”, acusándola de ser una película poco inclusiva: “Podrían haber incluido un intérprete latino. Estaban progresando y de repente pararon”, dijo el intérprete colombiano-estadounidense en TMZ.

A esta crítica, se unen las acusaciones sobre que Bowser, el villano obsesionado con Peach, fomenta el acoso. Los defensores de la cinta alegan que la princesa adopta un rol empoderado contra el malvado monstruo tortuga; algo que, a su vez, y paradójicamente, también ha sido criticado por sectores más conservadores.

MÁS ALLÁ DE LAS EXPECTATIVAS

Pero ninguna de estas controversias ha logrado empañar el éxito de la cinta, que gusta tanto a niños como a mayores: “Tenía ciertas expectativas de que a esta película le fuera bien, pero estoy muy sorprendido porque ha ido allá de lo que podría haber imaginado cuando se estrenó”, dijo a la prensa nipona Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario.

Eso sí, Miyamoto también cree que “hace falta algo de suerte para que una película alcance un éxito de este calibre”. Y más, teniendo en cuenta que la crítica no había apostado por el filme: apenas lograba el aprobado en Rotten Tomatoes con un 55% y se quedaba a las puertas de lograrlo con un 47% en Metacritic.

“Aunque muchos críticos extranjeros puntuaron la cinta con calificaciones relativamente bajas, creo que esto también ha contribuido a la notoriedad y el revuelo en torno a ella”, ha expresado al respecto Miyamoto.

Chris Pratt, actor que da vida al protagonista y al que no le importaría volver a encarnarlo, explicó a The Gamer que “Mario es parte de todas nuestras infancias”. Por ello, dijo: “Si alguien metiera la pata con Mario, yo también estaría muy enojado”.

“Estoy agradecido de formar parte del equipo tras este proyecto y orgulloso de decir que no lo arruinamos”, dijo. En cuanto a Charlie Dalie, que puso voz a Luigi, también cree que “hicieron un gran trabajo”.

Además, Dalie, al igual que Pratt, también habló de una posible secuela en una entrevista: “Me encantaría continuar y Luigi tiene toda una mansión”, dijo en referencia a los videojuegos de “Luigi’s Mansion”.

Sobre esto, el productor del filme y director de Illumination, Chris Mellandi, ha mantenido el misterio en una entrevista con Bloomberg: “Ahora mismo no puedo hablar del tema. Pero está claro que voy a seguir trabajando con ellos a nivel directivo y, definitivamente, esperamos hacer más cosas juntos”.

Mientras esperan a saber si habrá o no nuevas películas sobre Mario, pueden volver a escuchar “Peaches”, la canción que en voz de Jack Black interpreta el malvado Bowser en la película, y que se ha vuelto viral: ya saben, si tienen la estrella, no habrá error.

Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario, reconoció “estar sorprendido del éxito de la película” / EFE / José Luis Cereijido