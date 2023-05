Se cayó Red Link y hay problemas para pagar a través de Provincia NET

Una falla en Red Link generó hoy inconvenientes a los clientes de este servicio, quienes no pudieron realizar operaciones en los cajeros automáticos de esta empresa.

Según pudo averiguar este diario "hubo un inconveniente técnico" que afectó a todas las entidades bancaras adheridas a la red, por lo que tampoco se pudo utilizar el Home Banking y, en el caso del Banco Provincia, Cuenta DNI.

"Ya están todos los servicios funcionando con normalidad", indicó una fuente consultada.

Asimismo, usuarios de Provincia NET Pagos, el sistema de cobro del Banco Provincia, señalaron que hoy es el cuarto día que el servicio presenta inconvenientes y no permite realizar el pago de impuestos y servicios con normalidad.

Puntualmente, el servicio se interrumpió el lunes a media mañana y, de acuerdo a lo indicado por un comerciante que tiene una terminal de cobro desde entonces "sólo deja que la gente pague lo que es de ARBA y AFIP, el resto nada". "Incluso no se puede pagar el seguro de Provincia y muchos están preocupados", agregó.

También está el caso de una usuaria de este servicio que tiene IOMA voluntario y al no poder abonar la cuota correspondiente "me encuentro con que si me llega a pasar algo, ¿quién se hace responsable? Porque yo compro la medicación y después pido que se me haga el reintegro, pero si no lo tengo pago no me lo hacen".

Respecto a si recibieron algún tipo de información oficial, indicó que "nos avisaron que tenían un problema con el sistema pero no nos dijeron cuándo iba a estar solucionado".