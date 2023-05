Sube un bono médico: el extra en consultorios a $2.000

Desde hoy subirá el Bono de Ejercicio Profesional (BEP) a 2.000 pesos que pagan afiliados de obras sociales y prepagas en consultorios médicos particulares, según informaron las sociedades científicas de La Plata, Berisso y Ensenada. El bono genera algunas fricciones porque si bien no lo cobra la totalidad de los profesionales de la salud, en los lugares donde se cobra ese dinero hay algunos episodios de incomodidad para los pacientes ya que se siente obligados a pagar ese canon extra.

El último aumento fue fijado en enero, cuando el tope de ese bono quedó en 1.500 pesos. Cuando comenzó a cobrarse el bono, el año pasado, el precio fue de 1.000 pesos.

Ese bono se cobra a afiliados de distintas obras sociales, se aclara en la notificación a los pacientes que han enviado distintos profesionales que llevan a cabo el servicio de consulta clínica médica jerarquizada.

El bono se paga en consultorios externos privados que administran y coordinan profesionales de la salud. No se paga en sanatorios, hospitales y clínicas privadas. Tampoco en hospitales y centros de salud públicos.

El BEP llegó a fines de septiembre pasado, tras la eliminación del Módulo Gasto Operativo de Consultorio (GOC) que fue dado de baja por el Colegio de Médicos de la Provincia ante una intimación del Ministerio de Salud bonaerense. En ese momento también se lo denominó bono propina.

Fue creado ante la decisión del Instituto de Obra Médico Asistencial de liberar a los afiliados de pagar el valor del bono B, que es de distintos especialistas. Eso representó que los profesionales de la salud no cuenten con ese monto en efectivo y tengan que esperar la líquidación del Instituto tras presentar la facturación al Instituto, que lleva a cabo la Agremiación Médica Platense. Una vez presentada esa facturación mensual lleva varias semanas el cobro de las mismas, según indicaron distintos profesionales de la salud.

Según los profesionales que impulsan el pago del BEP, este bono tiene carácter voluntario, por lo que decide el paciente si lo paga o no. Sin embargo, como se dijo anteriormente, distintos pacientes remarcaron que es difícil no pagarlo. Muchos temen no ser atendidos de la misma manera de siempre si no abonan ese bono. Además, no suele ser clara ni contundente la explicación que brindan en el área de secretaría de los consultorios a los afiliados sobre el carácter voluntario. “Casi nunca se menciona el carácter voluntario, es casi una imposición”, dijo una paciente que habló con este diario tras concurrir a un policonsultorio del casco urbano manejado por profesionales de la salud que tienen distintas especialidades.

“Debiera ser más claro el mensaje sobre lo voluntario del pago. Casi que no lo dicen y uno no sabe cómo será el trato con el profesional o la profesional dentro del consultorio y la entrega de un próximo turno”, contó Juana, mamá de una nena que llevó a un consultorio pediátrico de la zona céntrica platense.

Si bien este bono lo pagan los afiliados de todas las obras sociales y prepagas, cabe aclarar que el 70 por ciento de las consultas a especialistas de las sociedades científicas son realizadas por pacientes afiliados de IOMA. Entre los especialistas se incluyen clínicos, pediátras, cardiólogos, urólogos, endocrinólogos, entre otros.

En el IOMA consideran cobro indebido cualquier propuesta por afuera de lo acordado en el convenio de prestaciones. Si el afiliado denuncia, la obra social actuará se indicó.

MALESTAR ENTRE CIRUJANOS DE LA PLATA

Por otra parte, crece el malestar de cirujanos de La Plata, quienes plantean que los honorarios que paga IOMA están desactualizados. En la Ciudad hay poco más de 100 cirujanos que están enrolados en la Sociedad de Cirugía de La Plata, una sociedad científica pero no gremial.

La entidad profesional integra la Agremiación Médica Platense, a través de la cual podrían canalizar sus reclamos por el tema honorarios, a diferencia de la Sociedad Platense de Anestesiología que es una sociedad científica y gremial y puede realizar gestiones directas ante la obra social bonaerense, tal como ocurrió semanas atrás, cuando acordaron una suba en los honorarios de los anestesiólogos.

Según se pudo saber por distintas fuentes consultadas, los cirujanos platenses aguardan una pronta recomposición de sus honorarios.

El Bono de Ejercicio Profesional no se paga en clínicas privadas ni en hospitales públicos