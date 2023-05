Bombazo en el PSG: aseguran que le quieren reducir el 50% del sueldo a un experimentado defensor español

El Paris Saint Germain (PSG) le ofreció al zaguero español Sergio Ramos, campeón mundial con España en Sudáfrica 2010, renovar el contrato por la mitad de su sueldo actual, más la otra mitad por objetivos cumplidos, según remarcó la prensa española.



La necesaria reconstrucción, a partir del adiós de Lionel Messi, lleva a los dirigentes del PSG a replantear la estructura del plantel y a Ramos se le terminará el contrato el 30 de junio próximo, por lo tanto se le hizo una oferta que el zaguero tendrá que analizar.



Lo ofrecido por el PSG pasa por reducir el sueldo a la mitad, añadiendo lo que falta a variables que hacen referencia a partidos jugados, rendimiento individual y títulos que obtenga el equipo, algo que Ramos aún no aceptó, señaló el periódico español Marca.



Los números de Sergio Ramos de la presente temporada no dejan lugar a esas dudas que parecen tener los dirigentes del PSG. El central participó en los ocho partidos que su equipo jugó en Champions League y en 31 de los 36 encuentros en la Ligue 1. Por el momento, Ramos espera ofertas de otros clubes, entre ellos de Arabia Saudita.



El sábado próximo el PSG podría ser campeón de la Ligue 1 y a partir de la semana que viene se comenzará a definir el futuro del plantel, que no tendrá más a Messi, y posiblemente tampoco al italiano Marco Verrati, al brasileño Neymar y habrá que ver qué decisión toma el andaluz Sergio Ramos. ¿También hay chances de que no siga Kylian Mbappé?.