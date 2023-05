Frutas “made in”: lo importado gana góndolas

Naranjas de jugo que viajaron desde Israel o España, kiwis neozelandeses, uvas y paltas de Chile. No se trata ya de la tradición nacional de importar aquellas frutas, como la banana, tan habituales en la dieta de los argentinos y que, como no se produce en el país, se trae de afuera.

En las verdulerías platenses se esgrimen diferentes argumentos para explicar las razones de la sustitución de frutas nacionales por importadas. Por lo general, en esos locales el argumento va en dos direcciones: los costos al público serían más convenientes y, a raíz de la prolongada sequía, no habría suficiente producción para el abastecimiento general a la hora de cosechar.

Lo que observan los consumidores al acercarse a las verdulerías es que en los cajones de las frutas la procedencia de la mercadería es de lo más variada.

“Los últimos cajones de naranjas son de Arabia Saudita”, comentó, todavía un poco asombrada por el origen de ese cítrico típicamente argentino, Elizabeth, la encargada de una verdulería cercana al Parque Saavedra.

Ocurre, por otra parte, que con la variedad de precios que presentan desde hace un tiempo las frutas según el comercio que las ofrezca (incluso en la misma calidad, similar tamaño de las unidades y casi idénticas características) no se suele apreciar fácilmente, por la diferencia de precios, cuáles son con origen en el exterior y cuáles de producción autóctona.

En los mercados regionales de La Plata y el Gran Buenos Aires o el Central de La Matanza comenzaron a aparecer meses atrás, de la mano de una empresa multinacional que se dedica a distribuir distintas frutas en los más diversos países, manzanas, ciruelas, uvas y naranjas -todas de producción tradicional argentina- originarios de otras regiones.

El objetivo que se busca desde el gobierno nacional al habilitar el ingreso al país de esos productos en el marco de una política que tiende a la restricción de las importaciones es el de tratar de evitar el descontrol de precios en un rubro de consumo básico.

Sin embargo, según los resultados del bolsillo, esas frutas ingresarían al país con valores menores, pero en la cadena de distribución se van encareciendo y terminan no cumpliendo con la finalidad de la estrategia planteada para abaratarlas.

Los precios

Más allá del origen de las frutas que llegan a las verdulerías y las góndolas de los supermercados de la Región, los precios por estos días se han estabilizado un poco en relación a las variaciones (hacia arriba y hacia abajo) de semanas anteriores. No obstante, se mantiene la disparidad en los costos de acuerdo a la boca de expendio.

El kilo de naranjas de jugo, por caso, se consigue en un rango que va de los 399 a los 699 pesos; la de ombligo, de 399 a 560 pesos; el de kiwi, de 950 a 1.300 pesos; y la manzana roja, de 399 a 700 pesos.

Un caso particular es el fruto de la palta, ya que es muy demandada -y de alto valor-, la de origen chileno y de una marca en especial. Ese producto se vende con un muy amplio margen, pues se puede conseguir desde 350 a 600 pesos la unidad.

Asimismo, hay en el mercado una palta que se cultiva en el país y que puede llegar a conseguirse a un poco menos de 200 pesos.

De las frutas “clásicas”, el kilo de bananas puede estar de entre 399 a 500 pesos.

Héctor Pestrín, puestero del Mercado Regional, destacó que “todo el año existe el suplemento de los productos importados: hay uva, kiwi, palta, manzana, todos chilenos” y recordó que meses atrás ya se conoció en la Región las naranjas española e israelí.

Pestrín confirmó lo que se observa en los lugares de venta de frutas: el cambio permanente de la procedencia de lo que se lleva a la mesa. “El origen de la mercadería tiene mucha rotación y eso sucede cuando en el país se está fuera de época para determinadas cosechas o entonces no se produce”, señaló.

En otros tiempos el mercado de las frutas ofrecía mercadería fuera de la temporada. Eso no está ocurriendo en la opinión del puestero consultado, quien ante la consulta de este diario sostuvo que “mercadería de contra estación prácticamente no se consume o se consume muy poco y lo que se está importando es lo que está faltando, por distintas razones, para el mercado interno”, dijo y en ese aspecto mencionó como ejemplos los duraznos o los pelones. “Ya no se traen de Europa; frutas de verano no se importan”, aseguró Pestrín.

¿Habrá que importar tomate?

La actual producción nacional de tomate, explicó Pestrín, no está resultando del todo buena. “Este año estamos teniendo un problema grave con la calidad de ese fruto porque por una enfermedad aunque madure queda verde en el interior. Eso hace que muy probablemente se tenga que importar tomate. Pero ahí tenemos el problema de que como la producción nacional es tan barata a nivel internacional, prácticamente no se puede importar nada que no impacte a nivel del precio”, estimó el puestero.