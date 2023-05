Esperan que los micros circulen con normalidad, tras la conciliación

El conflicto del transporte público tiene a mal traer a los usuarios que desde hace semanas se enteran de posibles paros y se angustian ante inminentes paros y quedarse sin un medio para trasladarse al trabajo o el lugar de estudio. Ese fue el caso de ayer, cuando recién pasadas las 17 se supo que la huelga anunciada para hoy en todo el país por parte de la Unión Tranviaria Automotor quedó trunca tras la extensión de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo nacional.

La conciliación fue dispuesta hasta el 12 de junio y luego las partes deberán volver a sentarse para definir el cómo sigue la situación.

El conflicto se generó por el reclamo de la UTA para una urgente mejora salarial para ese sector de la actividad en las negociaciones paritarias, de modo tal que el sector no quede atrasado o desfasado en relación a la inflación que no para de escalar en el país.

En tanto desde la cartera laboral se sostuvo la necesidad de garantizar la paz social.

La Ley 14.786 de conciliación obligatoria había sido dictada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, a cargo de Raúl Ferrara, para garantizar el servicio de colectivos y que los trabajadores pudiesen trasladarse como cualquier otro día, según había adelantado indicado la propia ministra de Trabajo.

Para la UTA, las empresas de corta y media distancia niegan la posibilidad de un aumento salarial en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y en el interior del país, situación que para el gremio es una razón suficiente para convocar a una medida de protesta que tendría alto impacto en distintos sectores.

En medio de este tironeo quedan los usuarios que a diario utilizan las distintas líneas de colectivos del país para, mayoritariamente, ir a estudiar y trabajar.

Algunos optan por compartir taxis o remises para ir a sus trabajos, pero muchas veces quienes estudian prefieren ausentarse ya que algunas facultades no pasan la falta debido a que se trata de una medida de fuerza que complica a los alumnos.

“No sabía que podía haber paro. Si se concreta no sé cómo voy a hacer para ir a la facultad y al trabajo. A algún lado llegaré tarde o no iré a clases, porque me tomo 5 micros al día y no puedo reemplazar esos viajes con un taxi”, dijo una usuaria que esperaba el micro de la línea 307 en avenida 7 entre 47 y 48 para volver a su casa antes de que se desactive la medida gremial.

En la misma línea, un joven estudiante de Derecho usuario del recorrido D de la línea 214, intuía que de concretarse la huelga, en la facultad darían las clases de forma virtual para que nadie quedara sin estudiar.

Pero además, los pasajeros, que siempre son los más perjudicados por este tipo de medidas, suman sus reclamos por el servicio del transporte, que en la mayoría de los casos deja mucho que desear: falta de frecuencias, coches sucios y recorridos que no llegan a todos los barrios.

Sobre todo cuando llegan las vacaciones escolares y las empresas reducen la cantidad de coches.

Sube el boleto

En este contexto, hace semanas se anunció otra suba de tarifas para el transporte público desde el jueves 1 de junio en la zona del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Esto incluirá a La Plata, Berisso y Ensenada.

Desde marzo, los aumentos en las tarifas de colectivos fueron reiterados a inicios de cada mes. Según el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), confirmaron que, basados en los datos del IPC (Índice de Precios al Consumidor), el porcentaje será de 8,6% en el Gran Buenos Aires y 8,4% en el resto del país.

Estos valores se extraen de la fórmula conformada entre el Gobierno y las cámaras empresariales de transporte público. Desde el Ministerio correspondiente toman las medidas mensuales para determinar cuál será el porcentaje de aumento.

De esta manera, el boleto mínimo para el micro será de 50,38 pesos y para tren de 22,51 pesos. Quienes tengan la Tarifa Social continuarán con el 55 por ciento de descuento, pasando el micro a 22,69 pesos y el tren a 10,13 pesos.