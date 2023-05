La venta de alarmas se complica por la importación y los precios

Los sistemas de alarmas domiciliarias, comerciales y vecinales se ven como imprescindibles en el contexto de inseguridad que se vive en la Ciudad. Sin embargo, como otros tantos rubros, el de esos dispositivos está siendo afectado por las trabas a las importaciones y las escaladas del dólar, lo que dificulta conseguir insumos de seguridad y a veces se torna un servicio muy caro de colocar y mantener.

“Hace unos días tuvimos que realizar el mantenimiento de la alarma vecinal, que incluyó el cambio de tres baterías y pagamos más de 80 mil pesos. Es verdad que hace dos años la colocaron y hasta hora había funcionado bien, pero nos pareció una fortuna. Desde la empresa nos explicaron que se debía a que muchas cosas de seguridad son importadas y como no hay stock se encarece todo” comentó Marta, vecina de barrio Jardín.

En ese sentido, Juan Oxalde, especialista en sistemas de seguridad y dueño de una empresa que los coloca, ratificó el cuadro que describió la vecina. “No se bien cuál es el motivo a nivel de comercio exterior. Hace un año aproximadamente que tenemos problemas de abastecimiento de insumos importados. Hay faltante de tecnología y eso genera que suban los precios”, indicó Oxalde.

“Generalmente, se da mucho también cuando sube el dólar. Se atribuye a que un distribuidor puede retener la mercadería hasta que se estabilizan los precios durante una escalada de la divisa. Nosotros, le vendemos al consumidor final, no sabemos si no les llegan los productos o no los venden”, describió el especialista.

El hombre explicó que “hay solo una marca de alarmas que es argentina, que igualmente cotizan en dólares”.

Según Oxalde, en cuanto a antenas y routers, hay algunas marcas que suelen faltar en stock y se produce como un ciclo de faltantes varias veces al año.

“Cuando hay faltantes de insumos, tenés que ofrecer otras opciones. A veces no son las más adecuadas o recomendadas, sino la disponibles. O está la misma opción pero más cara. También se pueden hacer compras con preventas, que es una especie de reserva: el cliente paga la mercadería ahora y espera todo el tiempo que tarde en llegar el producto. El precio se cotiza en dólar oficial y se paga en pesos, quedando congelado el valor. Pero pueden pasar 30 días hasta que haya stock”, resalta el experto.

En este contexto, las empresas y colocadores terminan resignando su ganancia para no perder clientes. “Ha aumentado tanto el valor de los productos de fabricación extranjera que en el rubro baja el valor de la mano de obra para poder trabajar. Antes nuestro trabajo representaba el 50 por ciento del precio del servicio y ahora está en un 25 por ciento. Se siente mucho el impacto de la pérdida”, lamentó Oxalde.

Los especialistas consultados indicaron que en la actualidad, para asegurar una casa con alarma hay dos variantes que son las más utilizadas y tienen un costo promedio de 250 mil pesos.

Y la colocación de un sistema de cuatro cámaras cámaras de seguridad de buena calidad ronda los 350 mil pesos.

“Para hogares se acostumbra usar el de las cuatro cámaras vinculadas a internet para verlas en el celular. Esto puede tener un monitoreo externo, que implica un abono o sino, un `automonitoreo´ que no tiene costo”, detallaron. En cuanto a los sistemas vecinales, un dispositivo con sirena y reflector ronda los 150 mil pesos con instalación incluida, más 4 mil pesos en cada control.