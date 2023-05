Denuncia por un corte de luz en el Hospital Cestino

El corte de luz que hubo el viernes pasado en Ensenada, fecha en la que se celebró el aniversario de esa ciudad, provocó inconvenientes en distintos sectores y uno de los principales afectados fue el Hospital Cestino, según denunciaron dirigentes de Juntos por el Cambio.

“El mayor afectado por el corte de luz fue el Hospital Horacio Cestino al no funcionar el generador de electricidad. Este es un hecho inédito y grave”, denunció el ex concejal Marcelo Martínez, quien planteó: “en 2018 el gobierno Provincial le proveyó al hospital un generador nuevo de última generación que ahora no está, el mismo garantizaba el suministro eléctrico en todo el hospital incluyendo áreas criticas, como terapia intensiva, rayos, quirófano”.

Martínez, junto a ediles de Juntos por el Cambio, indicaron que “por razones que se están investigando, el municipio y la Provincia habrían tomado la decisión de llevar el mencionado generador a un centro de atención municipal de Punta Lara dejando en el hospital uno de menor capacidad y más antiguo”.