Estudiantes de La Plata se había acostumbrado a no perder, es por eso que la caída de anoche ante Colón en Santa Fe no le cayó nada bien al plantel. A tal punto que en zona de camarines, uno de los protagonistas descargó su bronca.

Se trata de José Sosa, quien ayer no tuvo un buen partido, igual que la mayoría de sus compañeros. Una vez terminado el encuentro ante el sabalero, que le cortó una racha invicta de 16 partidos, dijo que

"Es feo cuando tenés la sensación de que lo podés ganar. lo teníamos controlado", dijo el Principito.

"Tenemos que estar finos en esa situación final que es normal. Tuvimos una situación, el primer tiempo lo teníamos que haber aprovechado. Sabemos que nos van a jugar de esa manera para tratar de no perder puntos y esta vez se llevaron la victoria", agregó.

Ante la consulta de si "son rachas, les toman la mano, están un poco cansados o si les tomaron la mano", no le gustó nada: "Creo que te equivocas, no se que ves para decir eso venimos de una racha positiva, por eso no coincido. No creo que sea la pregunta correcta".

Luego le consultaron si esta derrota el pone un freno a la chance de pelearle a River, a lo que respondió: "Otra pregunta muy negativa. La ilusión uno no se pierde y dar un mensaje final innecesario no está bueno". Y posteriormente -como se ve en el video- se fue muy enojado.