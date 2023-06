Benjamín Rollheiser, que no tuvo una buena noche en Santa Fe, inicia un avance para estudiantes que no traerá consecuencias / Fotobaires

mcabrera@eldia.com

SANTA FE

(ENV. ESPECIAL)

Martes 13, la cancha de Colón y el partido 17 (la desgracia), una combinación fatal para Estudiantes de La Plata, que dejó su invicto de 16 partidos tras perder como visitante del Sabalero por 1-0, resultado que lo dejó afuera de la lucha por el título si es que tenía alguna esperanza de darle alcance a River, o bien pelearle al puntero hasta la última fecha.

El equipo de Eduardo Domínguez no jugó un buen partido, pero de todos modos no mereció irse con las manos vacías. Pagó muy caro su falta de puntería y claridad en los metros finales y un error defensivo en una pelota parada le propinó un castigo demasiado excesivo, que no altera sus planes ni abre ninguna ventana de discusión, pero que le baja la efervescencia al presente albirrojo.

El partido tuvo un primer quiebre en el período inicial, cuando Colón se puso en ventaja en el final por el cabezazo de Facundo Garcés. Ese gol no puso justicia en el marcador, pero sí castigó a un equipo que había fallado en el área de enfrente y fallado bastante en defensa.

Eduardo Domínguez sorprendió con una defensa de cuatro jugadores y con Gastón Benedetti como volante interno por izquierda, buscando superioridad en la mitad de la cancha que no sucedió.

El Pincha trató de manejar la pelota y ser prolijo para salir desde su propio campo, con toques cortos y las subidas de Leo Godoy por derecha. Pero además de tener poca sorpresa se mostró impreciso con la pelota.

Esta vez las sociedades de Benjamín Rollheiser con Sosa, Boselli y Zuqui no prosperaron. En esos 45 minutos iniciales no fue el equipo picante y voraz de otro tramo del torneo, una señal de cansancio, del conocimiento de los rivales y del desgaste lógico de un sistema que tiene cosas por atender en ofensiva.

No obstante Estudiantes tuvo un par de chances muy claras para ponerse en ventaja. En el inicio José Sosa se encontró con la pelota adentro del área pero remató por elevado y más tarde el que definió mal fue Fernando Zuqui, también adentro del área. Muy pero muy clara fue la de Leo Godoy a los 27 minutos, que enganchó dos veces para adentro y al momento de romperle el arco a Chicco definió al cuerpo, débil. Ni hablar del tapadón del arquero rival a los 30 minutos ante un remate a quemarropa de Benedetti, que recibió de Mauro Boselli de cabeza.

Boselli, autor de tantos goles, anoche tuvo un partido opaco en los metros finales de la cancha

Los goles que se erran en el área de enfrente se pagan en la propia. Y mucho más cuando defensivamente el equipo había mostrado algunos errores de manejo de la pelota. Dos veces se complicó con pases para atrás sin mirar y dos minutos después de que Benedetti se perdiese el gol llegó el del local. Fue una pelota parada muy bien ejecutada por Rafael Delgado desde la izquierda. Centro preciso y picante al vértice derecho del área chica. No salió Mariano Andújar, dudaron los centrales y Garcés decretó el 1-0 de cabeza. Un gol que pareció ser más castigo a un equipo que otra cosa, pero que al menos le dejó todo un tiempo para poder cambiar para mejorar un despliegue en cancha que no estuvo en sintonía con lo mostrado en otros partidos.

El segundo tiempo empezó de la misma manera: con una salvada de Garcés tras el remate de Mauro Boselli, cuando el arquero estaba vencido tras el pase de Matías Godoy, que entró para jugar de extremo por izquierda. El gol fue la confirmación que la noche iba a seguir siendo torcida.

Cuando el Pincha amagaba a a pelear el partido llegó la jugada de la polémica, por la falta de Corcho Rodríguez sobre Wanchope Abila, que con varios kilos de más fue un jugador imposible de marcar para la defensa albirroja. El árbitro y el VAR estuvieron más de cinco minutos mirando y revisando. Así es muy difícil jugar al fútbol cuando el juego está tanto tiempo parado.

Pese a la desventaja, la visita nunca se desesperó y jugó siempre al mismo ritmo, con la idea clara ahora de desnivelar por las bandas y buscar el remate preciso. Hizo casi todo bien hasta los metros finales, pero equivocó una y otra vez la puntada final. Siempre dio la sensación de llegar al gol, pero al mismo tiempo estuvo muy lejos pese al dominio territorial. Y ni hablar que cada pelotazo frontal lo complicaba, como el que casi termina con jugada del “penal” de Leo Godoy que luego anuló el VAR.

El partido necesitaba del ingreso de Carrillo antes. Cuando lo hizo no tuvo peso en el área

Así fueron pasando los minutos y el complemento. No le dio para el empate y así se despidió de un largo invicto y también de una pelea por el título que ya asomaba casi imposible y mucho más tras la derrota. Debe enfocarse en otros objetivos pero también revisar por qué está fallando en la definición, algo que había empezado a mostrar ante Bragantino. Barajar y dar de nuevo, pero con las mismas cartas.

